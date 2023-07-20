Artık vergi alınabilecek bir şeyin kalmadığını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu yüzden önümüzdeki yıllarda aşağıdaki vergi, harç örneklerini görürseniz şaşırmayın.

Bildiğiniz gibi önümüz, arkamız, sağımız, solumuz vergi olmuş durumda. Aşağımız, yukarımız hatta kulağımızın arkası da vergi almak için çok uygun.

Bu yüzden alternatif vergiler de önerdik ki gelecekte bu konuda sıkıntı çekilmesin. Birazdan göreceğiniz parodi tweet'leri önümüzdeki yıllarda görürseniz şaşırmayın.

Bunun bir bedeli olmalıydı, yok öyle doğuştan avantajlı olmak.

TRT World, TRT Belgesel nerede?

Benzin, vergi, ÖTV derken bir de bu mu çıktı şimdi?

Orman manzaralı olanlardan da alınmalı.

Plaka da takılacak mı peki?

İstanbul, Ankara ve İzmir'in ücretleri cep yakıyordur.

Kısır günlerinde keyifleri yerinde olan annelerimiz, teyzelerimiz üzgün.

Kavun dahil değildir umarım.

Sosyal medyada çok vakit geçirenlerden de vergi alınsın Eğlence Vergisi adı altında.

Eğlence Vergisi'ne dahil edilmesi gerekenlerden.

Paralar Starbucks'a gideceğine devlete gitsin.

IMEI ücreti kadar etkili olur mu?

Hadi siz de benzer vergi önerilerin de bulunun, yorumları bekliyoruz.