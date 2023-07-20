Önümüzdeki Yıllarda Görürseniz Pek Şaşırmamanız Gereken Alternatif Vergi Önerileri

1 dk okuma süresi
6
3
2
0
0
Artık vergi alınabilecek bir şeyin kalmadığını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu yüzden önümüzdeki yıllarda aşağıdaki vergi, harç örneklerini görürseniz şaşırmayın.

Bildiğiniz gibi önümüz, arkamız, sağımız, solumuz vergi olmuş durumda. Aşağımız, yukarımız hatta kulağımızın arkası da vergi almak için çok uygun.

Bu yüzden alternatif vergiler de önerdik ki gelecekte bu konuda sıkıntı çekilmesin. Birazdan göreceğiniz parodi tweet'leri önümüzdeki yıllarda görürseniz şaşırmayın.

Bunun bir bedeli olmalıydı, yok öyle doğuştan avantajlı olmak.

resmi gazete

TRT World, TRT Belgesel nerede?

haberler

Benzin, vergi, ÖTV derken bir de bu mu çıktı şimdi?

park ücreti

Orman manzaralı olanlardan da alınmalı.

deniz manzaralı ev

Plaka da takılacak mı peki?

mtv

İstanbul, Ankara ve İzmir'in ücretleri cep yakıyordur.

yurt dışı çıkış harcı

Kısır günlerinde keyifleri yerinde olan annelerimiz, teyzelerimiz üzgün.

maliye bakanı

Kavun dahil değildir umarım.

alkol vergi

Sosyal medyada çok vakit geçirenlerden de vergi alınsın Eğlence Vergisi adı altında.

sosyal medya

Eğlence Vergisi'ne dahil edilmesi gerekenlerden.

komik tweet

Paralar Starbucks'a gideceğine devlete gitsin.

harç ücreti

IMEI ücreti kadar etkili olur mu?

imei

Hadi siz de benzer vergi önerilerin de bulunun, yorumları bekliyoruz.
İLGİLİ HABER

Yapay Zekâ ile Türkiye'de Geçen Bir Black Mirror Bölümü Yazdık! (Yeni Sezonundan İyi Olduğu Kesin)
İLGİLİ HABER

Türkiye'nin Refah İçinde Yüzdüğü Alternatif Evrenden 26 Gündem Konusu: Yapay Zekâyla Resmettik
İLGİLİ HABER

2050 Yılındaki Distopik Bir Türkiye Nasıl Görünürdü? Yapay Zekâ ile Resmettik!

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
6
3
2
0
0
Emoji İle Tepki Ver
6
3
2
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler