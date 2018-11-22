Bilim İnsanları, Altını Oda Sıcaklığında Eritmeyi Başardı

Normal şartlar altında 1064 derecede eriyen altının özel koşullarda ise oda sıcaklığında bile eritilebildiği keşfedildi.

Eritme işleminin nasıl olduğunu herkes az çok bilir. Katı bir cisme yeterince ısı verirsiniz, o da sıvılaşır. Bu işlemde tek önemli unsur ısı verilmesi ya da sıcaklığın arttırılması değildir, basınç da önemli bir rol oynar. Düdüklü tencereler bu yüzden yemeği daha çabuk pişirir. Buraya kadar olan kısım, ortaokul fen bilimleri konusu.

Araştırmacılarımız ise yeni bir etmenin erimeye etkisini incelemeye karar vermişler. Bir elektrik alanının altına olan etkisini inceleyen bilim insanlarının aldıkları sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. Bir elektron mikroskobuna yerleştirilen altını inceleyen araştırmacılar, önce görüntüyü büyütebilecekleri kadar büyüttüler. Ardından da elektrik alanını güçlendirerek atomların tepkisini ölçtüler.

Elektrik alanındaki altının üst kısmı sıvılaşırken bu işlemi geri almak için elektrik alanını kapatmak yetiyor.

Bu durumun sebebinin ne olduğu henüz bilinmiyor. Araştırmanın başı olan Ludvig de Knoop ise bu sonuçların inanılmaz olduğunu söyledi. Altının sıvılaşmasının nedeni olarak en akla yatkın açıklama düşük boyutu faz geçişleri olarak gözüküyor. Araştırmacılar bu konuda çalışmaya devam edecekelerini belirttiler.