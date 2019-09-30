Amacı Olmayan Grup Filminin Çekimleri Tamamlandı

Hayatı sosyal medyaya değil sosyal medyayı hayata aktaran Amacı Olmayan Grup (AOG) filminin çekimleri nihayet tamamlandı. Çakallarla Dans serisinin arkasındaki yapım şirketi Sugarworkz tarafından çekilen Amacı Olmayan Grup için geri sayım başladı.

Türkiye’nin en büyük sosyal medya topluluğu tanımı Amacı Olmayan Grup için yetersiz kalıyor. Facebook’ta 2013 yılında kurulduktan sonra binlerce insana ulaşıp mecraların sınırlarını aşan AOG, sosyal medyayı hayata aktararak artık yüzbinlere ulaşan bir konuma geldi.

Grubun kuruluş hikâyesini ele alan ve senaryo haline getiren Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi’yi daha önce Çakallarla Dans serisinden tanıyoruz. O seride Şeker yönetmen, Tanrıverdi senaristti. Amacı Olmayan Grup için iki isim yer değişti ve Ali Tanrıverdi ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturdu.

8 Eylül’de başlayan çekimler, 29 Eylül’de tamamlandı. Filmde Mandıra Filozofu serisiyle tanıdığımız yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı; radyocu, sunucu ve oyuncu Ceyhun Yılmaz, Didem Balçın, Derya Şensoy, Hande Katipoğlu gibi isimler de rol aldılar. Gerçek hayatta grubun kurucuları olan Onur ve Sercan’a ise filmde Sarp Bozkurt ve Ali Barkın hayat verdi.

Amacı Olmayan Grup filmi ne anlatıyor?

Bir köy okulunun tadilatını yapmak için sosyal medya üzerinden insanları harekete geçirmek isteyen bir grup gencin, hayat dersi aldıklarını izleyeceğiz. Bir tarafta her şeyi olan ve amacı olmayan gençler, diğer tarafta hiçbir şeyi olmayan ama hayata dair pek çok amaca sahip çocuklar göreceğiz.

Aslında film tüm bu süreci, yani bir grup gencin adam olma hikayesini komediyle harmanlayıp bize aktaracak. Bir bakıma Amacı Olmayan Grup üyelerinin amaçlarını nasıl bulduklarına tanık olacağız.

Amacı Olmayan Grup, mutfakta piştikten sonra 2020’nin ilk çeyreğinde sinemalarda olacak. Film hakkında önümüzdeki aylarda daha fazla detay paylaşacağız, takipte kalın :)