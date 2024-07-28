Yılın yarısına gelmişken kitap kurtlarının temmuz ayında en çok tercih ettiği ve Amazon’da en çok satın alınan kitapları sizler için derledik.

Bu ay raflarda herkesin mutlaka okuması gereken klasiklerden kişisel gelişim kitaplarına kadar birçok kitap bulunuyor.

Siz de bir kitaba başlamak istiyorsanız ve ne okuyacağınıza karar veremediyseniz doğru yerdesiniz. Gelin birlikte temmuz ayının çok satan kitaplarına bir göz atalım.

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Bu ay listemizin ilk sırasında Aşk ve Öbür Cinler yer alıyor. Gabriel Garcia Marquez, bu kitapta yıllar önce tanık olduğu ürpertici bir olayın izini sürerek gizemli bir aşk öyküsü çıkarıyor ortaya. Bahtsız bir genç kızla bir rahibin aşklarının öyküsünü de diyebiliriz. Büyülü gerçekliğin ustası, Aşk ve Öbür Cinler'de, yaşama ve ölüme meydan okumakla kalmayan, aklın ve inancın sınırlarını da zorlayan bir aşk hikayesi sunuyor bizlere.

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"Bu satırları okuyanlarınızın büyük çoğunluğunun, insanların bir mitten ibaret olduğuna inandığını biliyorum ama ben size onların gerçekten var olduklarını bildirmek üzere buradayım. Bilmeyenler için söyleyeyim, insan dediğimiz şey orta zekalı ve iki ayaklı bir yaşam formu; evrenin çok ıssız bir köşesinde yer alan küçük ve sulu bir gezegende, büyük ölçüde yanılsamalarla dolu bir varoluş sürdürüyor."

Matt Haig, neşeli ve etkileyici bir üslupla "bizi" bize anlatıyor bu eserinde. Son yılların en önemli romancılarından Matt Haig, Goodreads okur ödülleri en iyi bilimkurgu adayı olan İnsanlar’da onca karmaşıklığına rağmen hayatın içindeki mutluluğa ve insan doğasına dair bir hikâye kaleme alıyor.

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Amin Maalouf, Labirent’te Batı ile hasımları arasında yaşanan yeni çatışmaların ve meydan okumaların kadim kökenlerini dört büyük ulusun tarihi üzerinden anlatıyor: Meiji döneminde büyük bir modernleşme ivmesi kazanarak Asya'nın yükselen gücü olan Japonya; uzun yıllar Batılı uluslar için tehdit oluşturmuş Rusya; 21. yüzyılda ekonomik üstünlüğünü ilan eden Çin ve gezegenin hala kültürel, teknik ve ekonomik anlamda süper gücü sayılan Amerika Birleşik Devletleri. Dünya edebiyatından bir kitap arayanlar için Labirent iyi bir tercih olabilir.

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"Sen benim olağanüstü akıllı arkadaşımsın, hepimizden çok daha başarılı olmalısın, bütün kızlardan ve erkeklerden."

Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım, İtalya'da bir kenar mahallede yetişen iki genç kızın çekişmeler, kıskançlıklar ve sırlarla örülü dostluklarını, zorluklarla geçen büyüme ve varoluş serüvenlerini anlatıyor. Bu serinin neden bu kadar sevildiğini ve edebi dünyada bu denli yankı uyandırdığını keşfetmek için Napoli'nin sokaklarında ve karakterlerinin hayatlarında bir gezintiye çıkmaya ne dersiniz?

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Sırada mutlaka hepimizin duyduğu bir kitap var. Yabancı. Albert Camus'un ilk ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yalnız Fransa'da değil tüm dünyada en çok ses getiren bu eseri, Cezayir'de çıkan olaylar sırasında Arap uyruklu bir vatandaşı yanlışlıkla öldüren Meursault'un benliğe ve insanlığa yabancılaşmasını, iç hesaplaşmasını konu alıyor. Dünyanın en çok okunan kitapları arasında yer alan ve Nobel Edebiyat ödülü kazanan Yabancı'yı okuyarak Meursault'un yaşadıklarına, iç hesaplaşmalarına siz de tanık olabilirsiniz.

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Önemli düşünürlerden ve psikiyatristlerden olan Engin Geçtan’ın bu kitabı, ilk kez yayımlandığı 1983'ten günümüze defalarca baskı yapmış durumda.

Engin Geçtan insan olmanın ikilemini ise şöyle anlatıyor: "Çağdaş toplumlar kendine özgü bir olguyu da birlikte getirmiştir. İnsan eskisinden çok daha fazla sayıda insanla, çok daha kısa süreli, daha yüzeysel ilişkiler kurma eğilimindedir. Bu, soğuk bir günde karşılaşan bir grup kirpinin öyküsüne benzer. Kirpiler ısınabilmek için birbirlerine sokulurlar, ama dikenleri birbirine batar. Birbirlerinden ayrıldıklarındaysa soğuktan rahatsız olurlar. İleri geri hareket ederek sonunda dikenlerini batırmadan birbirlerini ısıtabilecekleri en uygun uzaklığı bulurlar."

“İnsan olmak nedir?” sorusuna yanıt arayanlardansanız bu kitaba bir şans verebilirsiniz.

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“Para ölümü zehirlerse, ölümden bir tek öfke çıkar. Tabutların üzerinde insanlar dövüşür.”

1876'da Le Messager de l'Europe dergisinde yayımlanan Nasıl Ölünür, insan yaşamının en kaçınılmaz gerçeği olan ölümü ele alıyor. Zola, beş farklı karakterin ölüm anlarını ve bu anların ardındaki psikolojik, sosyolojik ve bireysel dinamikleri bizlere anlatırken her biri farklı sosyal sınıflardan ve hayat hikayelerinden gelen bu karakterler aracılığıyla ölümün evrenselliği ve kaçınılmazlığı karşısında insanın yalnızlığını, korkularını ve kabullenme süreçlerini gözler önüne seriyor.

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"Ben kendi hayatımda depresyon hakkında iki hikâyeye inanmıştım. Hayatımın ilk on sekiz yılında bunun 'tamamen kafamın içinde' olduğunu düşünmüştüm- yani gerçek değildi, hayaldi, sahteydi, şımarıklıktı, utanç vericiydi, zayıflıktı. Sonraki on üç yılda ise yine 'tamamen kafamın içinde' olduğuna inanmıştım ama bu defa çok farklı bir şekilde: Beyindeki bir arızadan kaynaklanıyordu. Ama bu hikayelerin ikisinin de doğru olmadığını öğrenecektim. Depresyon ve kaygının bu kadar yükselişte olmasının öncelikli sebebi kafamızın içinde değildi. Ben bu sebebin büyük ölçüde etrafımızdaki dünyada ve o dünyada nasıl yaşadığımızda yattığını keşfettim."

Kaybolan Bağlar, gazeteci yazar Johann Hari'nin kendisinin de uzun yıllar mücadele ettiği depresyonun altında yatan nedenleri ve olası çözümlerini bulmak üzere çıktığı yolculuğun hikâyesini anlatıyor. Siz de aynı durumu yaşıyor ve çözüm niteliğinde bir kitap arıyorsanız Kaybolan Bağlar’ı kitaplığınıza ekleyebilirsiniz.

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Algernon'a Çiçekler, bilim kurgu türünde yazılmış olsa da içinde birçok gerçekliği barındıran ve insan zekâsının sınırlarını, etik sorunları ve insan olmanın özünü sorgulatan bir kitap. Roman, çok düşük bir IQ ile doğan Charlie’nin zekâ seviyesini artırmayı amaçlayan deneysel bir ameliyat geçirmesiyle başlıyor. Bu süreçte, aynı ameliyattan geçmiş olan deney faresi Algernon ile paralel bir gelişim gösteren Charlie'nin hayatı, zekâsının artmasıyla birlikte dramatik bir dönüşüm geçiriyor. Zekâsı normalin çok üstüne fırlayan Charlie, çevresinde yadırganıyor, kıskanılıyor ve istemiş olduğu arkadaşları edinmekte yine başarısız oluyor ve yine yalnız kalıyor.

Bu deney, son derece önemli bir buluş olarak görülüyordu, ta ki Algernon'da ani bir gerileme baş gösterene kadar... Acaba Charlie'de de aynı gerileme olacak mıydı?

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"İstediğin kadar saksağan vur vurabilirsen, ama unutma, bülbülü öldürmek günahtır."

1961 Pulitzer Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Bülbülü Öldürmek, kırktan fazla dile çevrildi, Oscar ödüllü bir sinema filmi için temel oluşturdu. Roman, 1930'ların Alabama'sında geçiyor ve ırkçılık, adalet, ahlak gibi evrensel temaları biz okuyuculara yeniden sorgulatıyor. Ayrıca genç bir kız olan Scout Finch'in gözünden anlatılan bu eser, Scout’un Atticus Finch'in, haksız yere tecavüzle suçlanan siyahi bir adamı savunma mücadelesini merkezine alıyor. Modern Amerikan Edebiyatı'nın klasikleri arasına giren bu eseri kaçırmayın deriz.

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