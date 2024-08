The New York Times, 503 kişilik bir jüriyle 1 Ocak 2000’den günümüze kadar yayımlanan en iyi 100 kitabı seçti. Biz de sizler için ilk 15 kitabı listeledik!

Yüzyılımızın ilk çeyreğini tamamlarken The New York Times, bugüne kadar yayımlanan ve okuyucular tarafından sevilen 100 kitabı bir araya getirdi.

Elena Ferrante, Isabel Wilkerson, Jonathan Franzen gibi yazarların da bulunduğu, çağımızın en sevilen kitaplarını siz de merak ediyorsanız işte o liste!

"Sen benim olağanüstü akıllı arkadaşımsın, hepimizden çok daha başarılı olmalısın, bütün kızlardan ve erkeklerden."

Listemizin ilk sırasında Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım var. Birinciliği hak eden bu kitap, İtalya'da bir kenar mahallede yetişen iki genç kızın çekişmeler, kıskançlıklar ve sırlarla örülü dostluklarını, zorluklarla geçen büyüme ve varoluş serüvenlerini anlatıyor.

Türkçe’ye çevrilmemiş olsa da listemizin ikinci sırasında okurlar tarafından çok sevilen The Warmth of Other Suns bulunuyor. Amerika'da Büyük Göç dönemini ele alan bu eser, Güney'den Kuzey'e göç eden Afro-Amerikalıların hikayelerini, kişisel tanıklıklar ve derinlemesine araştırmalarla anlatıyor.

Tudor Hanedanlığının müsrif ve şehvet düşkünü kralı VIII. Henry, evli olmasına rağmen Anne Boleyn'le evlenebilmek için her türlü yola başvuruyor.

Tarihi roman türünün ustalarından Hilary Mantel, İngiliz tarihinin önemli bir dönemini anlatıyor. Thomas Cromwell'in yaşamını ve İngiltere'deki siyasi entrikaları detaylı bir şekilde işleyen Mantel, tarihi gerçeklik ile kurguyu harmanlıyor.

Afrika kökenli Amerikalıların kölelikten kurtuluş mücadelesini anlatan bu roman, güçlü karakterleri ve hikayesiyle öne çıkıyor. Jones, Amerikan tarihinin unutulmuş bir bölümünü gün ışığına çıkarıyor.

2001'de yayımlanan Düzeltmeler'le Ulusal Kitap Ödülü ve James Tait Black Memorial Ödülü gibi önemli ödüller kazanan Franzen, Düzeltmeler’de her gün yaptıkları hataları onarmaya çalışırken yeni hatalar yapan tüm insanların tuhaf olduğu kadar da gerçek hayat hikâyesi ele alıyor.

Siz de birbirlerine duydukları güvenle kusursuz bir "aile" olmak isteyen, ama birbirlerini sürekli hayal kırıklığına uğratan, farklı hayatlar içinde çırpınırken ortak bir alanda bir türlü buluşamayan beş kişinin ince ince örülmüş, çarpıcı ve sürükleyici hikâyesini okumak ister misiniz?

Birçok farklı karakter ve hikâyenin iç içe geçtiği bu roman, Bolano'nun edebi yeteneğini gözler önüne seriyor. Roman, kayıp bir yazarın peşine düşen edebiyat eleştirmenlerinden, Meksika'da işlenen cinayetlere kadar geniş bir yelpazede olayları işliyor. Olay örgüsüyle listeye girmeyi başarmış.

Amerikan edebiyatının en yeni yıldızı Colson Whitehead'den, yayımlanır yayımlanmaz çağdaş klasikler arasında anılan Yeraltı Demiryolu, Amerikan tarihinin karanlık bir dönemini yeniden ele alıyor.

“Dünyada bir başına kalmış bir kadının, Cora'nın dünyaya kafa tutma öyküsü bu; öldürmeyip güçlendiren darbelerin, birer nişan gibi taşınan yara izlerinin ve zamanı gelince ya ödenen ya da ödetilen bedellerin öyküsü.”

W.G. Sebald'in, 2001 yılında 57 yaşındayken geçirdiği bir araba kazası sonucunda ölmeden önce yayınlanan son yapıtı Austerlitz, kendi kökenini keşfetmeye girişen akademik kariyer sahibi Jacques Austerlitz'in izini sürüyor. Bu yolculuğu beraber çıkmaya ne dersiniz?

Yayımlandığı yıl Time dergisi tarafından İngilizce yazılmış en iyi 100 roman listesine alınan Kazuo Ishiguro'nun Beni Asla Bırakma isimli kitabı yıkıma götüreceğini bile bile kendi kaderini kabullenenlere odaklanıyor.

Kitap, Iowa'nın küçük ve tenha bir kasabası olan Gilead'da yaşayan ve kalp rahatsızlığı nedeniyle öleceğini bilen yaşlı bir papaz olan John Ames'in kurgusal otobiyografisini anlatıyor. Bir solukta okuyup bitirecek bir kitap arıyorsanız bu kitap tam sizlik!

2008'de Oscar Wao'nun Tuhaf Kısa Yaşamı'yla Pulitzer Ödülü'nü kazanan Junot Diaz, Oscar Wao'nun Tuhaf Kısa Yaşamı’nda Watchmen, Dune, Yüzüklerin Efendisi ve Akira delisi bir varoş nerd'ü, aynı zamanda fazla kilolu bir iyimser ve Dominikli bir J. R. R. Tolkien olmayı düşleyen iflah olmaz bir hayalperesti konu alıyor.

Joan Didion'un kişisel ve toplumsal olayları ustalıkla harmanladığı O Yılın Büyüsü, Didion'un Kaliforniya'daki yaşamından anekdotlar ve Amerikan kültürüne dair göndermelerle dolu.

Modern Amerikan edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan, sıklıkla Herman Melville ve William Faulkner gibi ustalarla kıyaslanan, kariyeri boyunca Güney gotiği, Western ve postapokaliptik türlerde verdiği birbirinden başarılı eserlerle Pulitzer, National Book, National Book Critics Circle ve MacArthur Fellowship gibi ödüllerin sahibi olan Cormac McCarthy, bu listeye girmeyi de başarmış.

Bir baba ve oğlu yanıp kül olmuş Amerika topraklarında sonu asla gelmeyecekmiş gibi görünen bir yolculuğa çıkar. Niyetleri orada onları bir şeylerin bekleyip beklemediğini dahi bilmedikleri sahile ulaşmaktır.

Cusk'ın gözünden modern yaşamın inceliklerini keşfetmek isteyenler için "Çerçeve" iyi bir seçim olabilir. Roman, Cusk'ın seyahatleri sırasında karşılaştığı çeşitli insanlarla yaptığı derinlemesine sohbetler aracılığıyla bireysel kimlik, sanat ve ilişkiler üzerine düşünceler sunuyor. Yazar uçaktaki koltukta yanında oturan insandan eski dostlara ve sınıftaki öğrencilere, herkes yazara kendi hayatının, evliliğinin, ailesinin hikâyesini anlatıyor.

Zengin dili, derin duygulara hitap eden hikaye ediş tarzıyla Paçinko bir aşk, fedakarlık, hırs ve sadakat öyküsü diyebiliriz.

1900'lerin başında, Koreli sakat bir balıkçının kızı Sunja, evlerinin yakınındaki deniz kıyısında karşılaştığı zengin bir yabancıya aşık olur. Bu gizemli adam, genç kadına büyük vaatlerde bulunarak onu baştan çıkarıp hamile bıraktıktan sonra aslında evli olduğu açığa çıkar. Çok sevdiği ailesini bu planlanmamış hamilelikle utandırmak istemeyen Sunja, kurtuluşu genç ve hasta bir din adamının kendisini Japonya'ya götürmeyi teklif edişinde bulur. The New York Times’ın 15. listemizin ise sonuncu kitabına okunmaya değer nitelikte.

