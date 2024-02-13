Ev işlerini kolaylaştıran mucizevi aletler arasında bulaşık makineleri mutfakların vazgeçilmezi. Günün sonunda bulaşıklarınızın mutfak tezgâhında birikmemesi için âdeta bir kurtarıcımız hâline gelen bulaşık makineleri arasından hangisini alacağınıza karar vermek biraz kafa karıştırıcı olabilir.

Piyasadaki çeşitlilik de göz önüne alındığında enerji verimliliğinden program sayısına, boyutlarına ve kullanım kolaylığına kadar karar vermesi zorlaşan faktörler ortaya çıkıyor.

Hele ki bir de sınırlı bir bütçeniz varsa ince eleyip sık dokumanız lazım. Eğer evinize yeni katılacak bir bulaşık makinesi arıyorsanız o zaman sizi önce önerilerimize, sonra da bulaşık makinesi alırken dikkat edilmesi gerekenlere alalım.

Hoover 5 Programlı NFC Bağlantılı Bulaşık Makinesi ile yıkama programlarınızı özelleştirebilirsiniz.

Hoover bulaşık makinesini öne çıkaran özelliklerinden biri, ileri otomatik filtre temizleme özelliği oluyor. Her yıkama çevriminde yıkama belirli periyotlar ile duruyor, filtre temizleniyor, kirli su tahliye ediliyor ve yıkama temiz su ile devam ediyor. Bu da yıkamalarınızdaki performansı ciddi anlamda arttırıyor.

Bulaşık makinelerinin genellikle 4 ya da 5 programı varken Hoover HFDN 1L360OW-17, sabit 5 programından daha fazlasını sunuyor. Wizard uygulaması ile 19 ek programı daha makinenize dahil edebilirsiniz. Tabii ki bu klasik bulaşıklar dışında yıkama ihtiyacı duyanlar için avantaj oluyor. Uygulamanın bir diğer artısı da makinenin yanında değilken bile çalıştırabiliyor olmanız.

Ekonomik program su tüketimi: 10,5 litre

Ses seviyesi (dB): 47

Program sayısı: 5

Kapasite: 13 kişilik

Enerji verimlilik sınıfı: E

Garanti süresi: 36 ay

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung 5 Programlı Bulaşık Makinesi ile bulaşık biriktirmeye son.

Tasarruf olsun diye bulaşıkları biriktirmek ve makineyi kimi zaman günlerce bekletmek Samsung DW60M5052FS/TR ile tarih oluyor. Bulaşıklarınızı sadece alt veya sadece üst kısma koyarak yarım yük programını çalıştırabilir, zamandan ve enerjiden tasarruf sağlayabilirsiniz.

Tek dokunuşla raflarınızı 5 cm aşağıya veya yukarıya almak da bazı bulaşıklar için gerçekten kurtarıcı olabilir. Büyük tencereler için üst rafı kaldırabileceğiniz gibi şarap kadehleriniz için rafı indirebilirsiniz. Böylelikle sığdırma derdini de bir kenara bırakabilirsiniz.

Ekonomik program su tüketimi: 12 litre

Ses seviyesi (dB): 48

Program sayısı: 5

Kapasite: 13 kişilik

Enerji verimlilik sınıfı: F

Garanti süresi: 36 ay

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekspres programları ile zamandan tasarruf sağlayan Profilo 4 Programlı Bulaşık Makinesi

Ekspres 60' opsiyonu ile bulaşıklarınızın tamamını 1 saatte tertemiz yapabileceğiniz gibi 30' programını seçerek yardım dolu makinenizi yarım saat de çalıştırıp aynı sonucu alabilirsiniz.

Bulaşıklarında deterjan kalıntısından sıkılanlar, “Azıcık makine akıllı olsun da deterjanı ona göre kullansın.” diyenlerdenseniz Profilo BM4321EG D enerji sınıfı bulaşık makinesini inceleyebilirsiniz.

Ekonomik program su tüketimi: 10,5 litre

Ses seviyesi (dB): 47

Program sayısı: 5

Kapasite: 13 kişilik

Enerji verimlilik sınıfı: D

Garanti süresi: 36 ay

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekstra sessiz çalışma özelliği ile yokmuş gibi davranan Bosch 5 Programlı Bulaşık Makinesi

Birçok kişinin beyaz eşya deyince tercih ettiği markalardan biri olan Bosch, SMS4IKI51T modeli ile de mutfaklardaki yerini alıyor. Bosch, evinde sessizlik arayanlar için sunduğu Silence on Demand özelliği ile makinenin sesini azaltmanızı sağlıyor. Üstelik bunu yıkama işlemi devam ederken de yapabilirsiniz ve yarım saat kadar sessiz bir ortam sağlayabilirsiniz.

Home Connect uygulaması kullanarak ne kadar bulaşık makinesi tableti kaldığını da buradan takip edebilirsiniz. Uygulama size bildirim de gönderdiği için böylelikle son dakika tabletsiz kalmanın önüne geçebilirsiniz. Bosch, teknolojiyi entegre ettiği bulaşık makinesinde daha az enerji, daha az su ve daha çok performans sunuyor.

Ekonomik program su tüketimi: 9,5 litre

Ses seviyesi (dB): 48

Program sayısı: 5

Kapasite: 13 kişilik

Enerji verimlilik sınıfı: D

Garanti süresi: 36 ay

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

HijyenMax özelliği sunan Arçelik 4 Programlı Bulaşık Makinesi

Bulaşık makinesinden daha fazla hijyen bekleyenler, Arçelik 6144 modelini yeni arkadaşı hâline getirebilir. Virüs ve bakterilerin yüzde 99,9’unu öldüren makine, hijyen konusunda içinizin daha rahat olmasını sağlıyor.

Raflar arasında kademe ayarı, bardak koruma gibi özelliklerin yanı sıra Arçelik, bu modelinde ekstra kurutma fonksiyonu ile de öne çıkıyor. Program sonunda devreye giren buhar ve ekstra kurutma özelliği sayesinde daha parlak ve damla lekesiz bulaşıklar elde edebilirsiniz.

Ekonomik program su tüketimi: 10,5 litre

Ses seviyesi (dB): 47

Program sayısı: 5

Kapasite: 13 kişilik

Enerji verimlilik sınıfı: E

Garanti süresi: 36 ay

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

50 dakikada tertemiz bulaşıklar için Vestel 4 Programlı Bulaşık Makinesi

Bazen uzun zamanlı programlara vaktiniz yoktur, makinedekilerine ihtiyacınız vardır ya da yıkanacak bulaşıklarınız çoktan birikmiştir bile. Böyle durumları sıklıkla yaşıyorsanız Vestel, BM 4202 X modelindeki süper 50 dakika programı ile işlerinizi kolaylaştırıyor. Hem yıkayan hem durulayan hem de kurutan bu teknoloji sayesinde tertemiz bulaşıklarınızı çıkarıp yerleştirebilirsiniz.

Zaman erteleme özelliği sizin makinenizi istediğinizi gibi yönetmenize izin verirken “bardak ve cam koruma teknolojisi” ise kireçten dolayı bardak gibi hassas bulaşıklarınızın çizilmesinin önüne geçiliyor. Böylelikle bardak ve cam mutfak eşyalarınızı ilk günkü gibi kullanabilirsiniz.

Ekonomik program su tüketimi: 12 litre

Ses seviyesi (dB): 49

Program sayısı: 4

Kapasite: 12 kişilik

Enerji verimlilik sınıfı: E

Garanti süresi: 36 ay

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Uygun fiyatlı ürün arayanlara Windsor 2 Programlı Bulaşık Makinesi

Az olsun, öz olsun, bir de üstüne uygun fiyatlı bulaşık makinesi olsun istiyorsanız sizi Windsor ile tanıştırabiliriz. Kullanıcı yorumlarındaki memnuniyet ile de öne çıkan bulaşık makinesi, sadece 2 programı ile de işlerinizi kolaylaştırıyor. Bulaşıklarınızın kirlilik durumuna göre tercihinizi yapabilirsiniz.

Fiyat performans ürünü olan bulaşık makinesi, 12 kişilik kapasitesi ile de davetlerinizden sonra tek seferde bulaşık derdinden kurtulmanıza olanak veriyor. Zaman erteleme fonksiyonu da birçok bulaşık makinesinde olduğu gibi Windsor WS 3214 modelinde de mevcut.

Ekonomik program su tüketimi: 12 litre

Ses seviyesi (dB): 54

Program sayısı: 2

Kapasite: 12 kişilik

Enerji verimlilik sınıfı: E

Garanti süresi: 36 ay

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bulaşık makinesi seçerken dikkat edilmesi gerekenlere göre hem ihtiyaçlarınıza hem bütçenize uygun bir alışveriş yapabilirsiniz.

Mutfak işlerinizi önemli ölçüde hafifletmek, uzun süre kullanım sağlamak ve akıllı bir yatırım için bulaşık makinesi alırken dikkat etmeniz gerekenler:

Yeni değişen enerji sınıflarına dikkat ederek öncelikle enerjiden tasarruf sağlayabilirsiniz. A, B, C, D, E, F ve G sınıfları arasından A, en yüksek enerji verimliliğini temsil eder. Enerji tasarruflu modeller, uzun vadede hem cüzdanınıza hem de çevreye fayda sağlar.

uzun vadede hem cüzdanınıza hem de çevreye fayda sağlar. Düşük su tüketimli bulaşık makineleri ile su faturanızı görünce aldığınız makineden daha da memnun olabilirsiniz.

bulaşık makineleri ile su faturanızı görünce aldığınız makineden daha da memnun olabilirsiniz. Bulaşık makinesinin boyutu ve kapasitesi hem aile sayısına uygun olmalı hem de mutfak alanınıza sığmalıdır. Genellikle, 12-16 set bulaşık kapasitesi olan makineler, çoğu hane halkı için uygundur. Kapasiteye, ne kadar çok misafir ağırladığınıza göre de karar verebilirsiniz.

hem aile sayısına uygun olmalı hem de mutfak alanınıza sığmalıdır. Genellikle, 12-16 set bulaşık kapasitesi olan makineler, çoğu hane halkı için uygundur. Kapasiteye, ne kadar çok misafir ağırladığınıza göre de karar verebilirsiniz. Günlük bulaşıklardan ağır yağlı tencerelere kadar farklı ihtiyaçlar için özel yıkama programlarına sahip modelleri tercih edin.

modelleri tercih edin. Özellikle açık mutfaklar veya küçük evler için düşük gürültü seviyesine sahip modeller önemli bir konfor sağlar.

sahip modeller önemli bir konfor sağlar. Mutfak dekorasyonunuzla uyumlu bir tasarım seçmek, estetik bir bütünlük sağlar. Bu yüzden de klasik beyaz rengin yanı sıra gümüş, siyah veya diğer renkleri değerlendirebilirsiniz.

değerlendirebilirsiniz. Yüksek özelliklere sahip modellerin fiyatları daha yüksek olabilir ancak uzun vadede sağladıkları tasarruf düşünüldüğünde, başlangıçta daha yüksek bir yatırım yapmak mantıklı olabilir. Bu yüzden de fiyat araştırması yaparken uzun süreli düşünmelisiniz.

yaparken uzun süreli düşünmelisiniz. Ürünün garanti süresi , üretici firmanın ürüne olan güvenini ve sizin yatırımınızın korunmasını gösterir.

, üretici firmanın ürüne olan güvenini ve sizin yatırımınızın korunmasını gösterir. Bulaşık makinesi kullanıcı yorumlarını okuyarak da alışverişinizi sonlandırabilirsiniz. Ürün özelliklerinin yanı sıra deneyimlerin de bildirildiği bu noktada belki de size uygun olmayacak özelliklere denk gelebilirsiniz.

Yeni bulaşık makinenizle mutfakta geçirdiğiniz zamanın daha keyifli ve verimli olmasını dileriz!

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