Amazon Avustralya'ya 1 Milyon Avustralya Doları Bağışlıyor

Amazon, Avustralya'da milyonlarca canlının ölümüne yol açan korkunç yangınların yarattığı yıkıma sessiz kalmıyor ve Avustralya için 1 milyon Avustralya doları bağışlıyor. Avustralya halkı ise hâlâ yaralarını iyileştirmek için çabalıyor.

Avustralya’da ardı adına yaşanan yangınlar, geçtiğimiz haftalar boyunca kıtayı adeta küle çevirdi. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Avustralya’da yaşanan bu korkunç yangınların ardından yardım elini esirgemiyor.

Bezos, Cumartesi günü akşam saatlerinde Instagram’da paylaştığı bir gönderisinde, meydana gelen yangınların ardından Avustralya’nın iyileşme sürecinde yardımcı olmak için kurucusu olduğu Amazon’un 1 milyon Avustralya doları değerinde (yaklaşık 690.000 Amerikan doları) bir bağışta bulunacağını açıkladı. Bu bağış, Avustralya’nın ihtiyaç duyduğu bölgelerindeki çalışmalarında ve hizmetlerinde kullanılacak.

Şirketin resmi internet sitesinde yayınlanan bir açıklamada da şu sözler yer alıyor; “Kalbimiz; bütün Avustralyalı halkının, bölgede yaşayan insanların ve korkunç yangınlardan etkilenen doğal yaşamın canlılarıyla birlikte. Amazon, eşsiz lojistiğinden ve yenilikçi teknolojilerinden faydalanmanın yanı sıra para desteğiyle de ihtiyaç duyulan bölgelerde yardım eli uzatmaya hazır. Amazon, doğal afetin yarattığı yıkımın iyileştirilmesi için Avustralya’ya 1 milyon Avustralya doları bağışta bulunuyor.”

Binlerce Avustralya vatandaşı sokağa döküldü:

Kıtayı cehenneme çeviren yangınlar, Aralık ayının sonlarında başladıkları günden itibaren 25 milyon dönümlük Avustralya arazisini küle çevirdi ve yaklaşık 1 milyar hayvanın öldüğü tahmin ediliyor. Buna ek olarak, Avustralya’nın kırsal alanlarında yaşayan topluluklardan da 27 kişi yangınlarda can verdi.

Yangınların başlangıç sebebi ise sıcaklıkların devasa oranlarda artmış olması ve bununla birlikte gelen kurak koşullar. Avustralya, 2019 yılında şu ana kadar yaşadığı en kurak ilkbahar mevsimini yaşadı ve sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı 18 Aralık tarihi de Avustralya tarihinin en sıcak günü olarak kaydedildi. Geçtiğimiz Cuma günü, binlerce Avustralya vatandaşı sokağa döküldü ve iklim değişikliğine yönelik daha kararlı adımlar atılması için eylemler yaptı. Bu eylemler sırasında da Avustralya Başbakanı Scott Morrison’ın istifasını istediler.

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