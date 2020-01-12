Ünlü oyun firmaları Ubisoft ve Bungie, Avustralya'daki yangından zarar görenlere yardım eden şirketler arasına katıldı. Ubisoft 30 bin dolar yardımda bulunurken, Bungie tişört satarak bağış toplayacağını açıkladı.

Ünlü oyun geliştiricileri Ubisoft ve Bungie, Avustralya'yı kasıp kavuran yangın için bağış toplayan şirketler kervanına katıldı. Twitter'dan açıklama yapan Ubisoft Australia, Avustralya Kızıl Haç Afet ve Kurtarma Fonu'na 30 bin dolar bağış yaptı.

Ubisoft, oyun severlerin oyun içerisine eklenmiş bir bağış toplama faaliyeti talebinde bulunduğunu, ancak doğrudan bağışın yangından etkilenenlere yardım için en hızlı yol olduğunu belirtti. Kontrol edilemeyen yangının halka büyük zarar verdiğini ve yürek burkan görüntülerle karşı karşıya kaldıklarını belirten Ubisoft, derhal harekete geçme ihtiyacı duyduklarını da kaydetti.

Bir diğer oyun geliştiricisi Bungie de vahşi yaşamı koruma derneği WIRES ve NSW Kırsal Yangın Hizmeti'ne yardım edeceğini açıkladı. 16 Ocak'tan Şubat ayının 18'ine kadar devam edecek kampanyada bağış için tişört satılacak ve tüm gelir bu iki kuruma gidecek.

Bungie'nin blogundan yapılan açıklamada tişörtler üzerinde "Destiny 2 ‘Star Light, Star Bright’" para ödeme koduyla birlikte gelecek. Bungie Store ve Bungie Store EU'dan ön siparişleri alınmaya başlanan tişörtlerin tasarımı üzerinde hâlâ çalışılıyor.

Geçen hafta The Universim'in yaratıcısı Crytivo çevrimiçi mağazasının iki aylık gelirini ve Steam gelirinin yüzde 30'unu yangından zarar gören evlerin yeniden inşası, itfaiyeye destek ve çevresel temizleme faaliyetlerine destek için bağışlayacağını ilan etmişti.

Avustralya'daki yangınlarda son belirlemelere göre 8 milyon hektarın üzerindeki bir alan hasar görürken milyonlarca hayvan yaşamını yitirdi. Eylül ayından bu yana devam eden yangınlarda en az 25 kişi de hayatını kaybetti. Avustralya hükümeti, yaşanan yangın felaketi için yabani develeri sorumlu tutmuş ve binlerce deveyi itlaf etme kararı aldığını açıklamıştı. İtlaf işlemi çarşamba günü başlatılmıştı.

Ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Cobargo kasabasına giden Başbakan Scott Morrison'un yöre halkının küfür ve tepkileriyle karşılanmıştı.