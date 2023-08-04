Apple CEO'su Tim Cook, yapay zekâ ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cook, yapay zekâya yıllardır yatırım yaptıklarını söyledi.

Yapay zekâ, son dönemlerde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bugün özgün görüntüler oluşturmak veya makale yazmak için yapay zekâdan güç alan teknolojileri kullanıyoruz. Ancak dahasının yolda olduğu da herkesin bildiği bir gerçek. Gelen son haberler, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın da bu sektörde oyun kurucu olmak için arka planda çalışmakta olduğunu gözler önüne seriyor.

Bazı sektör kaynaklarına göre Apple, yapay zekâ odaklı araçlar noktasında geride kaldı. Aslında bu çok yanlış bir düşünce değil. Google Bard, ChatGPT ve Microsoft'un CoPilot gibi yapay zekâ araçları çoktan kullanıma sunulmuş durumdayken Apple cephesinden böyle bir gelişme göremedik. Ancak Apple CEO'su Tim Cook'un Reuters'a verdiği bir röportaj, şirketin üretken yapay zekâya çok ciddi yatırımlar yaptığını gözler önüne seriyor.

"Yapay zekâya yıllardır yatırım yapıyoruz"

Tim Cook'un konuyla ilgili açıklaması şöyle: Yıllardır üretken yapay zekâ da dahil olmak üzere çok çeşitli yapay zekâ teknolojilerinde araştırma yapıyoruz. İnsanların yaşamlarını zenginleştirmeye yardımcı olmak için bu tür teknolojilerde ürünlerimizi sorumlu bir şekilde ilerletmeye, yatırım yapmaya ve yenilikler yapmaya devam edeceğiz. Açıkçası, çok fazla yatırım yapıyoruz ve bunu Ar-Ge harcamalarımızda da görebilirsiniz.

Ar-Ge harcamaları meselesini hemen açıklayalım: Apple'ın sağladığı resmi verilere göre şirket, 2023'ün başından bu yana sadece Ar-Ge çalışmaları için 22.61 milyar dolar para harcadı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 3.12 milyar dolarlık artış yaşandığını gözler önüne seriyor.

Yeni bir iddia: Apple, ChatGPT'ye rakip olacak bir sohbet botu geliştiriyor!

Bloomberg'den Mark Gurman, daha birkaç hafta önce Apple ile ilgili bomba bir açıklama yaptı. Tüm detaylarını buradaki haberimizde aktardığımız açıklamaya göre Apple, ChatPGT'ye rakip olacak yeni bir yapay zekâ destekli sohbet botu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Gurman'a göre bu sohbet botu 2024'te piyasaya sürülecek. Popüler sektör kaynakları arasında yer alan Ming-Chi Kuo ise bunun için daha geç bir zamandan bahsediyor. İşte Tim Cook tarafından yapılan açıklamalar, bu iddianın doğru olabileceğini ortaya koyuyor.