Amazon, okulların açılmasına az bir zaman kala öğrencilerin yüzlerini güldürecek bir kampanya ile geliyor. Okula Dönüş Fırsatları kapsamında elektronik aletlerden kırtasiye malzemelerine yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.
Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!
İçerikten Görseller
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Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:
- Kitaplarda 5 al 4 öde
- Pritt Ürünlerinde Fırsatlar
- Leitz Ürünlerinde Kampanya
- Play-Doh Ürünlerinde 3 Al 2 Öde
- LEGO Setlerinde Okula Dönüş Fırsatları
- Hawk Koltuklarda Fırsatlar
- Pınar Süt ve Meyve Sularında 3 Al 2 Öde!
Elektronik
Bu kategori kapsamında telefondan akıllı saate, kulaklıktan hoparlöre birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Elektronik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Samsung Galaxy A17 5G Android Akıllı Telefon
- Apple iPhone 17
- Soundcore R50i NC Kulak İçi Bluetooth Kulaklık
- Xiaomi Sound Pocket Bluetooth Hoparlör
- Huawei Watch Fit 4 Akıllı Saat
Bilgisayar
Bu kategoride, öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu teknolojik aletlerden olan bilgisayarlar, tabletler ve monitörler karşımıza çıkıyor.
Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Lenovo LOQ 15ARP10E Gaming Laptop
- MSI CYBORG 15 A13VE-897XTR Dizüstü Bilgisayar
- Logitech MK345 920-006514 Kablosuz Klavye Mouse Seti
- Samsung 27" Odyssey G5 Monitör
- Samsung Galaxy Tab S10 FE Tablet
- Apple A16 Çipli iPad
- HyperX Cloud III Oyuncu Kulaklığı
Ofis ve Kırtasiye
Ofis sandalyeleri, not almak için gerekli defter ve kalemler ve gün boyu su ihtiyacınızı karşılayacak suluklar bu kategorinin öne çıkan ürünlerinden.
Ofis ve Kırtasiye kategorisinin tüm indirimli ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik: