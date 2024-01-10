2023 yılında 27 bin çalışanını kovan Amazon, bir işten çıkarma daha yapacak. Gelen bilgilere göre işten çıkarma, Prime Video ve MGM'deki personeli kapsayacak.

2023 yılı, teknoloji sektöründe çalışanlar için pek iyi geçmemişti. Birçok şirket, masraflardaki artış gibi nedenlerden dolayı binlerce çalışanını işten çıkarıyordu. Örneğin bugün Twitch, toplam personelinin %35’ine denk gelen 500 kişiyi kovacağını duyurmuştu. Ayrıca Unity'den de dün böyle bir adım gelmişti.

Şimdi ise bir başka şirketten böyle bir hamle geleceği ortaya çıktı. The Information tarafından edinilen bilgilere göre Amazon, bir kez daha yüksek sayıda çalışanını kovacak.

Yüzlerce Prime Video ve MGM çalışanı işten çıkarılacak

Gelen bilgilere göre Amazon’un yeni işten çıkarma adımı, şirketin film ve dizi platformu Prime Video ve 2022'de 8,5 milyar dolara satın alınan film stüdyosu MGM’den olacak. Kaç kişinin işten çıkarılacağı belli değil ancak gelen bilgiler “yüzlerce” insanın işinden olacağını söylüyor.

Şirket yöneticisi Mike Hopkins’in gönderdiği bir e-posta haberin yayılmasına neden oldu. Mesajda, şirketin en etkili ürünlerimizde yatırımlarını artırırken diğer belli alanlardaki yatırımları azaltma veya durdurmak istediği ve bu yüzden iş gücünün azaltıldığı ifade edildi.

Amazon, ABD’deki çalışanlarına e-postaları bugün göndermeye başladı. Diğer bölgelerdekilere ise hafta bitmeden bildirim yapılacağı aktarıldı. “Yüzlerce” dense de tam olarak kaç kişinin etkileneceği bilinmiyor. Şirket, işten çıkarılanlara tazminat ödemesi, kariyer geçiş desteği gibi şeyler sunacak.

Amazon, 2023’te 27 bin çalışanını kovmuştu

Amazon’dan bu tarz hamleleri ilk kez görmüyoruz. Teknoloji devi, 2023 yılında en başta 18 bin, daha sonra 9 bin kişiyi, yani toplamda 27 bin çalışanını işten çıkarmıştı. Bu da geçen yılın en çok işten çıkarma uygulayan şirketi olmasına neden olmuştu.