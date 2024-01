Dev video oyun motoru Unity, bir kez daha toplu işten çıkarma yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu toplu işten çıkarma, 1.800 personelle yolların ayrılmasına neden olacak.

Among Us, Pokemon GO, Fall Guys ve Genshin Impact gibi küresel çapta isim yapan oyunların hayata geçirilmesini sağlayan oyun motoru Unity cephesinde işler yolunda gitmiyor gibi görünüyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) bir başvuru yapan şirket, yeniden yapılandırma yoluna gideceğini duyurdu. Tabii bu durum, ciddi bir toplu işten çıkarmaya yol açacak.

Unity, 2023 yılında pek çok kez toplu işten çıkarma yaptı. Ancak tüm bunlar, şirketin kârlılığı için yeterli değilmiş gibi görünüyor. Zira son açıklamalara göre bu kez de 1.800 civarında da personel ile yolları ayıracak. Bu sayı, şirket çalışanlarının yüzde 25'ine denk geliyor.

"Bu kararı kolay almadık"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, şirketin üst yöneticilerinden Kelly Ekins oldu. Böyle bir karar almanın kendileri için kolay olmadığını söyleyen Ekins, karardan etkilenen tüm çalışanlara şükranlarını sunduklarını söyledi. Unity yöneticisi, toplu işten sürecinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir şey söylemedi.

2023 yılında ödeme politikalarında değişiklikler yapan Unity, geliştiricilerin sert tepkileriyle karşılaşmıştı. Hatta bunun üzerine karar geri alındı, şirket CEO'su da görevinden istifa etti. Ancak bunlar, şirketin mali durumunu zora sokmuş gibi görünüyor. Şirketin nasıl düze çıkacağını ise zaman gösterecek.