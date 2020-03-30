Bir Amazon Kuryesi, Pakete Tükürürken Yakalandı (Video)

ABD'nin Los Angeles şehrinde bir Amazon kuryesi, teslim ettiği kargonun üzerine tükürüğünü sürdü. Ülkenin gündemine oturan bu olay, pandemi ile savaş halinde olduğumuz şu günlerde adeta hayatı sorgulattı.

Tüm dünyanın olağanüstü bir süreçten geçtiği şu günlerde, pek çoğumuzun psikolojisi eskisi gibi değil. Çünkü Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, sokağa çıkmamızın ve olağan yaşamımızı sürdürmemizin önüne geçiyor. İnsanlar artık, kişisel temizliklerine eskisinden birkaç kat daha fazla önem verirken en sevdikleri insanların yüzünü dahi göremiyor, görseler bile onlara dokunamıyorlar.

Böyle bir sürecin içerisindeyken bazen akıllara durgunluk veren olaylar da yaşanıyor. Sizlere şimdi bahsedeceğimiz bir olay, neler yaşadığınızı sorgulatacak cinsten. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, ABD'nin Los Angeles eyaletinde yaşanan ve "Neden?" diye sordurtan olaya yakından bakalım.

Söz konusu olayın öznesi, yukarıdaki fotoğrafta görmüş olduğunu kurye. Bu kişi, Amazon için çalışıyor ve tüketicilerin siparişlerini doğru adrese teslim etmekten sorumlu. Ortaya çıkan bir videoya göre bu kurye, teslim ettiği paketin üzerine tükürüğünü sürüyor. Böyle bir hareketin neden yapıldığını anlamak çok da mümkün değil ancak kuryenin tükürüğünü paketin üzerine yaymaya çalışması, akıllara çok da hoş şeyler getirmiyor.

Geçtiğimiz perşembe günü yaşanan bu olayın internete düşmesi, Amazon yetkililerini de harekete geçirdi. Amazon yetkilileri, söz konusu olay nedeniyle müşterilerinden özür dileyerek Amazon hesaplarına 50 dolar hediye ettiklerini açıkladılar. Böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu ifade eden Amazon yetkilileri, konunun üzerine agresif bir şekilde gittiklerini ve bu olayı açığa kavuşturacaklarını açıkladılar.

Kargonun alıcısı tarafından da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Amazon müşterisi, bu olay nedeniyle söz konusu kuryeden şüphelendiğini ve kendisine COVID-19 testi yapılması gerektiğini ifade etti. Yaşanan bu olayın ABD'nin gündemine oturmasının ardından Amazon, kuryenin görevden atıldığını ve bundan sonra Amazon için çalışmayacağını açıkladı.