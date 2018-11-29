Amazon’un önemli bir gelir kaynağı olan Amazon Web Services, yeni oyuncağını duyurdu. Kullanıcılar, bu 400 dolarlık arabayı kendileri programlayabiliyor.

Amazon Web Services CEO’su Andy Jassy tarafından tanıtılan AWS DeepRacer adlı araç, uzaktan kumandalı bir araç olsa da otonom olarak gitmesi için programlanabiliyor (ön siparişte alırsanız 249 dolar).

Gerçek bir arabanın 1/18 boyundaki bu araç güçlendirici öğrenmeye sahip, yani daha iyi gitmeyi deneme yanılma yöntemiyle öğrenecek. Araç yolda kaldığı ve engellerden kaçındığında ödüllendirilecek. Bunun sonucunda da kendini daha iyi sürmeyi öğrenecek.

Araçta Intel Atom işlemci, engellerden kaçınmak için ısıyı da algılayabilen 4 MP, 1080p çözünürlüklü kamera ve WiFi erişimi olacak.

Kullanıcılar DeepRacer’lerini kendi istedikleri algoritma ile geliştirebilecek, bu algoritmaları Amazon’un yapay zeka servisi SageMaker’de araçlarını eğitebilecek ve üç boyutlu simülatörlerde sanal araçlarını test edebilecekler. Kullanıcılar, yazılımın yeterince iyi olduğuna karar verdiklerine bu yazılımı araca yükleme şansına sahip olacak. Bu algoritmalar ve bu algoritmalardan elde edilecek bilgiler, gerçek otonom araçlarda da kullanılabilecek.

DeepRacer’ler ile otonom araç yarışları da düzenlenmeye başlanacak. Andy Jassy yaptığı tanıtımda, herkesin algoritmalarını rekabete soktuğunu ve birbirleriyle karşılaştırdıklarını gördüklerini söyledi. Böylece yarış fikri de ortaya çıktı. Yıl boyunca düzenlenecek olan yarışların kazananları ise gelecek yıl yapılacak Reinvent konferansında, AWD DeepRacer 2019 Şampiyonluk Kupası’nda yarışacak. İlk yarış ise önümüzdeki perşembe günü gerçekleştirilecek.