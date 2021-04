Amazon Prime Gaming'in Nisan Ayı Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Amazon, Prime Gaming abonelerinin nisan ayı boyunca ücretsiz olarak erişebilecekleri oyunları açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Prime Gaming aboneleri bu ay, toplam fiyatı 233 TL olan 5 oyuna ücretsiz olarak erişebilecekler.

Bir süredir Türkiye'deki faaliyetlerini güçlendiren Amazon, aylık 7,90 TL karşılığında sahip olunabilen Prime Gaming abonelerinin nisan ayı boyunca ücretsiz olarak erişebilecekleri oyunları açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamalara göre aboneler bu ay, 5 farklı oyunu ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Amazon tarafından paylaşılan bilgilere göre oyuncular, nisan ayında çok popüler olan oyunlara ücretsiz olarak erişemeyecekler. Ancak bu durum, ücretsiz hale getirilen oyunların çok kötü olduğu anlamına gelmiyor. Zira Amazon Prime Gaming abonelerinin nisan ayında ücretsiz olarak oynayabileceği oyunlar, Steam'de toplam 233 TL'ye mal oluyor. Yalnızca 7,90 TL'ye bu oyunlara ücretsiz olarak ulaşabilmek, pek çok oyuncuyu memnun edecek gibi görünüyor.

İşte Amazon Prime Gaming abonelerinin nisan ayında ücretsiz erişebilecekleri oyunlar

Before I Forget - 15 TL

Bağımsız yapımcılar tarafından piyasaya sürülen Before I Forget, dikkat çekici hikayesi olan bir anlatım oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bir kadının hayatına odaklandığınız bu oyunda, gizemle dolu bir aşk hikayesinin peşine düşeceksiniz.

Aces of the Luftwaffe: Squadron - 85 TL

İki boyutlu bir oyun olarak karşımıza çıkan Aces of the Luftwaffe: Squadron, uçak kullanarak savaşacağınız bir yapım. Atari dönemlerine aşina olan oyunseverlerin bir görüşte hatırlayacakları Aces of the Luftwaffe: Squadron, tek oyunculu ya da bölünmüş ekran şeklinde iki kişiyle oynanabiliyor.

The Escapists - 39 TL

Yine iki boyutlu bir oyun olan The Escapists, hapishane yaşamını merak eden oyunculara, bu meraklarını gidermelerini sağlıyor.

Moving Out - 70 TL

Moving Out, Amazon Prime Gaming'in nisan ayında ücretsiz hale getirdiği, açık ara en iyi oyun. Fizik kurallarına dayalı bir malzeme taşıma oyunu olan Moving Out'ta dilerseniz tek başınıza dilerseniz de bir arkadaşınızda, dolaplardan yatağa kadar her şeyi taşımaya çalışıyorsunuz.

Move or Die: Couch Party Edition - 24 TL

Move or Die: Couch Party Edition, oyun dinamiklerinin 20 saniyede bir değiştiği ilginç bir oyun. Arkadaşlarınızla ya da hiç tanımadığınız oyuncularla deneyimleyebileceğiniz oyun, arkadaşlarınıza güvenip güvenmemeniz gerektiğini sorgulatacak türden.

Amazon Prime Gaming'in nisan ayında ücretsiz hale getirdiği oyunlar pek bilindik olmasalar da oyunseverlerin eğlenceli vakit geçirebilecekleri yapımlar. Peki bu kampanyadan faydalanmak isterseniz, Amazon Prime Gaming'e nasıl abone olacaksınız? Eğer Amazon Prime Gaming ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve nasıl abone olacağınızı öğrenmek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.