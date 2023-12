Beklentileri yüksek tutan Amazon Prime, The Boys'un 4. sezon fragmanını yayımladı. Brezilya'da CCXP kongresinde yayımlanan fragmana bakılırsa, yeni sezon aksiyon dolu geçecek.

Amazon Prime, gün geçtikçe dizi yelpazesini daha da genişletiyor. Her ne kadar süper kahraman temalı yapımlar çoğalsa da The Boys, aralarından sıyrılmayı başarıyor. 2019'da yayım hayatına başlayan ve 4. sezonu için çekimlere başlanan The Boys'un 4. sezon fragmanı paylaşıldı.

Amazon, Gareth Ennis ve Darick Robertson’ın çizgi romanlarından uyarlanan dizi için kolları sıvamış durumda. Ayrıca The Boys evreninde geçecek olan yepyeni bir spin-off dizisi üzerinde çalışan Amazon, izleyicileri heyecanlandırmayı başarıyor.

Amazon, dizinin 4. sezonu için bir fotoğraf paylaştı.

The Boys'un 4. sezon fragmanı

Dizinin ilk sezonundan bu yana gördüğümüz aksiyon dolu sahneler, bu sezon da sıcaklığını koruyor. Fragmana bakılırsa The Boys, 4. sezona Neuman ve Singer'ın seçimi kazanmasıyla başlayacak gibi görünüyor; bu da gizli süper kahraman Neuman'dan intikam almaya çalışan Butcher, Hughie ve Boys'un aleyhine olacak.

Variety'nin Eric Kripke ile kısa zaman önce yaptığı röportajda “Gen V” spin-off'unda tanıtılan süper hedefli virüs, The Boys” 4. Sezonunda önemli bir olay örgüsü noktası olacak. Yeni sezonun 2024'te yayımlanacağı kesin. Ancak Amazon, yeni sezon için herhangi bir tarih vermedi.