Variety'nin kaynaklarına göre Amazon, The Boys evreninde geçecek yeni bir spin-off dizi için kolları sıvadı. Hakkında henüz çok şey bilinmeyen yan dizinin, Meksika'da geçeceği ve İspanyolca dilinde olacağı söyleniyor.

2019’da yayın hayatına başlayan ve şu ana kadar 3 sezonuyla karşımıza çıkan Amazon Prime dizisi The Boys, tartışmasız son yılların en başarılı yapımlarından. Eric Kripke’nin yaratıcılığını üstlendiği, Gareth Ennis ve Darick Robertson’ın çizgi romanlarından uyarlanan yapım, çizgi roman janrına yeni bir soluk getirmesiyle büyük beğeni toplamıştı.

The Boys evreni son zamanlarda genişliyordu. İlk olarak 2022’de aynı evrende geçen The Boys: Diabolical isimli bir animasyon çıkmıştı. Bu yıl ise “Gen V” adlı, daha genç süper kahramanlara odaklanan bir dizi görmüştük. Yakın zamanda ilk sezonunu tamamlayan ve ikinci sezon onayı alan Gen V, ana dizi kadar olmasa da hayranların beğenisini kazanmıştı. Şimdi ise The Boys evreninde geçen bir dizinin daha geleceği ortaya çıktı.

Meksika’da geçecek İspanyolca bir The Boys dizisi daha geliyor!

Variety’nin edindiği bilgilere göre Amazon, yeni bir The Boys spin-off’u için kolları sıvadı. Kaynaklar, yan dizinin İspanyolca dilinde olacağını ve Meksika’da geçeceğini söylüyor. Tıpkı ana dizi gibi yapımcılığının Sony Pictures Television ve Amazon MGM Studios tarafından üstlenileceği de ekleniyor.

Meksika’da geçecek The Boys dizisini kimin kaleme alacağı da belli oldu. Habere göre yakın zamanda çıkan DC filmi Blue Beetle’ın senaristi Gareth Dunnet-Alcocer, projede yazar olarak görevlendirildi. The Boys’un yaratıcısı Erik Kripke’nin bu yan dizide yapımcı olacağı da gelen bilgiler arasında.

Yeni dizi hakkında şimdilik detaylar bu kadar. İsmi, ne anlatacağı, oyuncu kadrosu ve ne zaman çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.