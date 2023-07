Call of Duty’ye yeni bir tanıtımla The Boys karakterlerinin dahil olacağı ortaya çıktı. Duyuru, The Boys’un resmi Twitter hesabından bir video ile yapıldı.

Son zamanlarda Activision Blizzard ve Microsoft arasında geçen davada sık sık adı geçen oyun serisi Call of Duty güncellemesi 12 Temmuz’da gerçekleşecek. Oyunla ilgili bilgiler gelmeye devam ederken, bugün ise Amazon Prime’ın sevilen dizisi The Boys karakterlerinin yeni Call of Duty oyununa dahil olacağı açıklandı. The Boys’un resmi Twitter hesabından yayınlanan videoda, dizinin sevilen karakteri Black Noir’i görüyoruz. Hangi karakterlerin oyuna dahil olacağı henüz net olmasa da birçok The Boys karakterinin oyunda olacağı söylentiler arasında yer alıyor. Call of Duty, The Boys ile işbirliği yaptı Call of Duty serisi oyunları düzenli olarak güncellemeler ve geliştirmeler alsa da süper kahraman karakterlerinin oyunlara dahil olması, birçok kişi için oldukça sevindirici bir haber. Amazon Prime’da yayınlanan ve epey olan The Boys dizisinin resmi Twitter hesabı, bugün akşam saatlerinde yayınladığı bir video ile Call of Duty hayranlarını da sevindirdi. Call of Duty ve The Boys arasındaki anlaşmayı gözler önüne seren video, dizinin karakterlerinin oyun dünyasına dahil olacağını gösterdi. Oyuna dahil olacak karakterler henüz net değil, ancak şimdilik Homelander, Black Noir ve Starlight oyunda yer alacak gibi gözüküyor. Videoda, sessiz kahraman Black Noir bir basın toplantısında sahneye çıkıyor ve kendisine "Sizin, Homelander'ın ve Starlight'ın Call of Duty'de yer alacağı haberleri doğru mu?" sorusuna başını sallayarak cevap veriyor. İLGİLİ HABER The Boys Evreninde Geçen Dizi ‘Gen V’nin Fazla Şiddetli İlk Fragmanı Yayınlandı Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma

