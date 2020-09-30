Amazon Robotları, İş Kazalarında Yaralanmaları Arttırıyor

Amazon, ürün depolarında makineleri kullandığı bir sistem geliştirmişti. Yapılan incelemelerde bu sistemin insanların iş kazalarında daha çok yaralanmasına neden olduğu ortaya çıktı.

Kâr amacı gütmeyen bir denetim kuruluşu olan The Center for Investigative Reporting (Araştırmacı raporlama merkezi - CIR), geçtiğimiz dört yıllık süreçte Amazon’un ABD’de bulunan 150 deposuna ait şirket içi kayıtlara ulaştığını açıkladı. Raporlarda depolarda iş güvenliği konusu ele alındı.

Raporlarda oldukça ilginç bazı detaylar dikkat çekti. Örneğin Amazon’un depolarında yaşanan ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanan kazalara robotlar, insanlardan daha fazla karıştı. Üstelik aradaki fark oldukça bariz.

Robotlar tehlikeli olabiliyor

Amazon’dan gelen raporlara göre firmanın depolarında gerçekleşen ve ciddi yaralanmalara neden olan vakalara robotların neden olma ihtimali daha fazla. Robotların karıştığı kazalarda ciddi yaralanmaların oranı %50 daha yüksek oluyor.

Amazon ise bu sayının yüksek olma nedeni olarak kendi şirket kültürleri gereği en ufak bir kazayı bile raporlamalarını gösterdi. Konuyla ilgili araştırmaya imza atan gazeteci Will Evans, bulgularını kendi sitelerinde haberleştirdi.

Haberde Evans’ın Amazon’u oldukça sert bir şekilde eleştirdi. Amazon yetkililerinin hem kanun görevlilerini hem de halkı yanlış yönlendirdiğini söylerken, firmanın “gittikçe büyüyen iş güvenliği krizini cüretkâr şekilde gizlediğini” söyledi. Amazon ise bu iddiaları sert bir dille reddederek haberciyi verileri çarpıtmakla suçladı.

Yaralanmalar robotlarla birlikte artıyor

Robotlar bir kazaya karıştıklarında ciddi yaralanmaların yarı yarıya daha fazla olması raporda dikkat çekiyor. Yalnızca geçtiğimiz yıl 14 bin ciddi yaralanma içeren kaza gerçekleşti. Bu sayı, sektör ortalamasının iki katı olarak açıklandı.

Amazon yaptığı açıklamada çalışanlarını gözetmek için en ufak bir sağlık sorunu olduğu anda önlem almasının, sayının yüksek çıkmasına neden olduğunu söylüyor. Zira bir yaralanmanın ciddi yaralanma sayılabilmesi için çalışanın geçici süre de olsa iş yapma yeteneğini kısıtlamasına ya da izne çıkarılmasına neden olması gerekiyor.