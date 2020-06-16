Amazon'dan Çalışanları İçin Sosyal Mesafeye Teşvik Yöntemi

Amazon, çalışanlarına sosyal mesafe kurallarını hatırlatacak yeni bir sistem geliştirdi. Yapay zeka destekli artırılmış gerçeklik (AR) sistemi, çalışanların etrafına sosyal mesafe çemberi çizerek durumlarını ekran üzerinden takip edebilmelerini sağlıyor.

Koronavirüs salgınında alınması gereken en önemli önlemlerden biri sosyal mesafe. Bazı çalışanlar evden çalışabilecek imkana sahip olsalar da, herkes o kadar şanslı değil. Ancak Amazon, yapay zeka destekli bir artırılmış gerçeklik (AR) sistemi kullanarak çalışanlarının sosyal mesafeye uymasını sağlıyor.

Amazon, çalışanlarının Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü 2 metrelik sosyal mesafeyi korumalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış "Mesafe Asistanı"nı tanıttı. Kullanılan sistem, insanları çevrelerinden ayırmak için makine öğrenme modelleri kullanıyor ve derinlik sensörleri, insanlar arasında doğru bir mesafe ölçümü sağlıyor. Böylece çalışanların sosyal mesafeye uyması sağlanıyor.

Amazon, çalışanlarına sosyal mesafeyi hatırlatmak için artırılmış gerçeklik kullanıyor

Amazon Başkan Yardımcısı başkanı Brad Porter, şirketin sosyal mesafe için kullandığı artırılmış gerçeklik sistemini detaylandırdı. Sistem, insanların etrafında 2 metre çapında bir çember çizerek, sosyal mesafeyi ihlal edip etmediklerini etraflarındaki ekranlar üzerinden görmelerini sağlıyor. Sosyal mesafe kuralına uyanların etrafındaki çember yeşille vurgulanırken, birbirine yaklaştıklarında çemberler kırmızı oluyor.

Sosyal mesafeyi gösteren çemberler, çeşitli noktalara yerleştirilen 50 inçlik ekranlarda görüntüleniyor. Teknoloji, dokunsal geri bildirim sağlayan bir giyilebilir ürünle birlikte sunulmuyor. Sadece çalışanların ekranlara bakarak sosyal mesafeyi korumalarını ve çemberi yeşil tutmalarını bildirmek için görsel bir hatırlatıcı görevi görüyor. Amazon, sistemin olumlu geri bildirimler aldığını ve önümüzdeki haftalarda binalarına yüzlerce ek sistem kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Porter, "Bu çözüm, son birkaç ay içinde ortaya çıkan birçok fikirden sadece biri. Meslektaşlarımın çalışmalarına bakılırsa, sonuncusu olmayacak. Hiçbir şey çalışanlarımızın sağlığı ve refahından daha önemli değil ve onları mümkün olduğunca güvende tutmak için yenilikler yapmaya devam edeceğiz." sözleriyle koronavirüse karşı daha fazla önlem alacaklarını belirtti.