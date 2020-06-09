Her yıl dünya çapında milyarlarca ürün dağıtan Amazon, yapay zekâ destekli yeni bir paketleme sistemi kullanmaya başladı. Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre bu yeni paketleme sistemi sayesinde paketleme sırasında meydana gelen ürün hasarları %24 oranında azaltıldı.

Dünyanın en büyük perakende satış şirketi olan Amazon, kendisine milyon dolarlar tasarruf ettirecek yapay zekâ destekli yeni bir paketleme sistemi kullanmaya başladı. Bu yeni paketleme sistemi, otomatik olarak belirli ürünlere, ürünlerin lojistik özelliklerine göre özel paketleme teknikleri atayabiliyor. Bu sayede Amazon, ürünlerde taşıma sırasında ortaya çıkan hasarları %24 oranında düşürebilmeyi başarıyor. Amazon'un sistemlerinin kaynağını kullanıcılara açması durumunda paketleme sonucu meydana gelen hasarlardan şikâyetçi olan binlerce perakende şirketinin bu özellikten faydalanabileceği belirtiliyor.

Amazon bünyesinde hâlihazırda polietilen çanta, T şekilli katlanabilir kutu ve karbon kutu şeklinde birçok paketleme yöntemi bulunuyordu. Kullanıcıların karar verdiği paketleme seçeneklerinin ise daha dayanıklı olanları doğal olarak müşterilere daha pahalıya mal oluyor. Fakat daha dayanıksız paketleme seçeneklerini tercih eden kullanıcıların ürünleri taşıma sırasında hasar gördüğündeyse, Amazon müşterilerine yüklü tazminatlar veya kargo bedellerini geri ödemek zorunda kalıyordu.

Amazon'un yeni paketleme sistemi nasıl çalışıyor?

Amazon'un yeni paketleme sistemi iki aşamalı bir yol izliyor. Sistem ilk olarak her ürünün taşıma esnasında alabileceği hasarı; var olan paketleme sistemlerini, ürünün özelliklerini, taşıma standartlarını, ürünün ağırlık, genişlik, uzunluk ölçülerini ve aynı ürünlerin geçmiş taşımalarda aldığı hasarları karşılaştırarak hesaplıyor. Amazon'un daha dayanıklı paketleme sağladığı ürünler ise bu karşılaştırmaya yapay zekâ tarafından eklenmiyor.

Sistem ikinci aşamada, hangi ürünler için dayanıklı paketlemenin seçilmesinin daha uygun olabileceğini ve aynı zamanda diğer paketlemelerin daha dayanıklı olabilmesi için paketin içine ne gibi materyaller eklenebileceğini araştırıyor. Sistem ayrıca, paketlerin ağırlıklarını, taşıma giderlerini, paketlerin boyutlarını ve mevcut paketlemeye sahip ürünlerin geçmiş satış rakamlarını inceliyor.

Tüm yapılan bu ölçümlerin ve incelemelerin ardından sistem son olarak, ürünün güvenli bir şekilde taşınacağı, en düşük taşıma maliyetine sahip ve müşterinin şikâyet etmesine gerek kalmayacak şekilde en düşük hasarı almasını sağlayacak olan paketleme yöntemini seçiyor. Amazon bu yeni sistem sayesinde, %24'lük hasar azaltma oranının yanı sıra, tüm gönderilen ürünlerde %5'lik bir taşıma maliyeti küçülmesi ve ayrıca paketleme malzemeleri maliyetlerinde de %2'lik bir azalma sağlayabildiklerini belirtiyor.