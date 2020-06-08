Kateryna Sokolova isimli bir tasarımcı, hem sosyal mesafenin korunmasını hem de konsantrasyonu artırmayı sağlayan bir ofis koltuğu tasarladı. Koltuk, çalışan kişileri bir kapsül içerisine alıyor ve bu sayede sosyal mesafenin korunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca koltukta kullanılan döşeme, sesi de yalıtıyor ve iyi bir çalışma ortamı sunuyor.

Kateryna Sokolova isimli tasarımcının ürünü olan yeni nesil ofis koltukları, bir yandan odak noktasının sadece işiniz olmasını sağlarken diğer yandan da sosyal mesafenin korunmasına büyük oranda yardımcı oluyor. Yeni normale alışma konusunda yardımcı olacağı iddia edilen koltuk, bir nevi çalışanları tekli çalışma kapsüllerinin içine alıyor.

Sokolova, bu ofis koltuğunu tasarlarken aslında çok daha farklı bir amaç güdüyordu. Bu amaç, konsantresi çabuk bozulan çalışanların dikkatlerini sadece işlerine odaklayabilmekti. Tasarımın kapsül yapısı da bunun bir göstergesi. Ancak koronavirüs sonrası süreçte kullanılabilecek bu tür bir kapsül tasarımı, sosyal mesafenin korunmasını da sağlayacak.

Karşınızda sosyal mesafeye uyarak daha fazla konsantrasyon sağlayan özel tasarım ofis koltuğu

Tasarımın tek özelliği sağ, sol ve arka kısmının kapalı olması değil. Sokolova, bu tasarımında ses aktarımını engelleyen bir döşeme kullanıyor. Yani ofiste bulunduğunuz diğer çalışanlar telefonla ya da birbirleriyle konuşsalar da siz bu sesten etkilenmiyorsunuz. Sokolova, yeni nesil ofis koltuğunu "Geleceğin ofisine hoş geldiniz" diyerek tanıtıyor.

Tasarımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kateryna Sokolova, kalabalık ofislerde çalışan kişilerin işlerine konsantre olmasının daha zor olduğunu ve bunun önüne geçebilmek için bu tasarımı oluşturduğunu söylüyor. Pandemi süreciyle sosyal mesafenin korunmasının da büyük bir önem arz etmeye başladığını söyleyen Sokolova, ofis koltuğu tasarımının koronavirüse karşı geleneksel ofis koltuklarına göre daha avantajlı olduğunu ifade ediyor.