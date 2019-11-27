Amazon’un Türkiye’deki ilk senesiyle birlikte girdiği ilk ‘Black Friday’ ya da ‘Beklenen Cuma’ indirimleri başlamış durumda. Kulaklıklardan telefonlara, hoparlörlerden bilgisayarlara birçok ürün indirime girdi. Biz de sizler için beğenebileceğinizi düşündüğümüz indirimleri derledik.

Zaman zaman firmaların promosyonlar yapmaları ve ciddi indirimler gerçekleştirmesi alışkın olduğumuz bir durum. Bu indirimlerin özellikle belli dönemlere yoğunlaşması da oldukça sık görülen bir şey. Black Friday, bu günlerden en popülerleri arasında yer alıyor. Ülkemizde farklı isimlerle anılan bu alışveriş şenliğinde indirimler her zaman istenilen gibi olmuyor. Sosyal medyada da belirttiğimiz üzere sık sık şişirilmiş fiyatlar üzerinden yapılan indirimlerle tüketicide 'büyük fırsat' algısı yaratılabiliyor.

Amazon ise onun yerine gerçekten de fırsat olarak görülebilecek fiyatlarla 'Beklenen Cuma' etkinliğini gerçekleştiriyor. En azından teknoloji alanında karşımıza çıkan fiyatlar için beklediğimize değdiğini söylemek yanlış olmaz. İşte Amazon Türkiye’nin 'Beklenen Cuma' indirimleri.

Kulak Üstü Kulaklıklar

Sony Mdr-Xb550Apw Diğer Kulaklıklar, Beyaz

Önceki Fiyat: 238,76 TL

Kampanyalı Fiyat: 199,70 TL

İndirim: 39,06 TL (%16)

Bu kulak üstü kulaklık da kulağınızı rahat ettirmeyi amaçlayan yumuşak pedler, dahili mikrofon, ekstra bass gibi özelliklerle geliyor. Metal kafa bandı sayesinde oldukça sağlam olan kulaklık, başka renk seçeneklerine de sahip.

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JBL T500BLU Tune 500 Kulak Üstü Kulaklık, Mavi

Önceki Fiyat: 145 TL

Kampanyalı Fiyat: 139,68 TL

İndirim: 5,42 TL (%5)

JBL Pure Bass ses teknolojisine sahip, 3,5 mm kulaklık girişinden kullanılabilen bu kulaklığın kablo üzerindeki tuşlarla kontrol edilmesi, dahili mikrofonuyla telefon konuşmaları gerçekleştirmek gibi özellikleri var. Katlanabilir yapısı da cihazın kolayca taşınabilmesini sağlıyor.

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Beats Solo3 Bluetooth Kulaklık

Önceki Fiyat: 1.999 TL

Kampanyalı Fiyat: 998 TL

İndirim: 1.001 TL (%50)

Bu Bluetooth kulaklığın pil ömrü 40 saate ulaşabiliyor. Class 1 Bluetooth bağlantısı kullanan kulaklık, yalıtım ve ses kalitesi konusunda da iddialı. Hızlı şarj özelliği sayesinde Beats Solo3, 5 dakikalık şarj ile 3 saat çalışabiliyor.

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Sony Mdr-Zx110Apb Diğer Kulaklıklar, Siyah

Önceki Fiyat: 169 TL

Kampanyalı Fiyat: 117,90 TL

İndirim: 51,10 TL (%30)

Sony’nin bu kulaklığı da kablo üzerinde kontrol düğmelerine, dahili mikrofona ve kulak pedlerine sahip. Katlanabilir yapısıyla da taşıması oldukça kolay. Sony Mdr-Zx110Apb günlük kullanıma gayet uygun bir kulaklık olarak dikkat çekiyor.

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Kulak İçi Kulaklıklar

JBL T110 Kulak İçi Kulaklık,Mavi

Önceki Fiyat: 118 TL

Kampanyalı Fiyat: 89,50 TL

İndirim: 28,50 TL (%24)

JBL denince akla gelen ilk teknolojilerden olan pure bass ses teknolojisi, bu kulak içi kulaklıklarda da kullanılıyor. 9 mm sürücüye sahip bu kulaklıkların silikon uçları kulak içinde yalıtım sağlıyor. JBL T110 kablo üzerinden kontrol edilebiliyor.

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JBL C100

Önceki Fiyat: 98 TL

Kampanyalı Fiyat: 55,10 TL

İndirim: 33,90 TL (%38)

JBL’in bu kulaklığı, üstünde bulunan kontrol düğmeleri ve mikrofon ile birlikte geliyor. JBL C100’ün girişi de 3,5 mm yani istediğiniz cihazla kullanabiliyorsunuz. Koşuya çıktığınızda kulağınızdan düşmeyecek, güzel ses veren ve yalıtım sağlayan bir kulaklık arıyorsanız oldukça uygun fiyatlı bir alternatif.

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Xiaomi AirDots TWS Kablosuz Kulak İçi Bluetooth Kulaklık

Fiyatı: 137 TL

Bu kulaklık, özellikle gün içerisinde sürekli olarak telefon görüşmeleri yapan ya da görüşme yaparken ellerini kullanamayanlar için oldukça ideal. Basit hareketlerle kontrol edilebilen bu kulaklık, etkinlikte satışa sunuldu.

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Bluetooth Hoparlörler

Jbl Jblgo2Grn Bluetooth Hoparlör, Yeşil

Önceki Fiyat: 299 TL

Kampanyalı Fiyat: 178,82 TL

İndirim: 120,18 TL (%40)

JBL’in bu taşınabilir Bluetooth hoparlörü yüksek ses kalitesine ve telefon görüşmelerinde kullanılabilecek bir dahili mikrofona sahip. 5 saate kadar pil ömrü olan cihazın ses gücü 3,1W RMS olarak belirtilirken IPX7 su geçirmezlik sertifikası da cihazın korunma seviyesini gösteriyor. Yani kampta ya da açık alanda kullanıma da uygun.

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Xiaomi Mi Pocket Bluetooth Hoparlör 2 (Xiaomi Türkiye Garantili)

Önceki Fiyat: 249,90 TL

Kampanyalı Fiyat: 136,89 TL

İndirim: 113,01 TL (%45)

Bluetooth 4.1 bağlantıyı kullanan bu cihazın bataryası 1.200 mAh olarak belirtiliyor. Genel olarak gayet yeterli bir ses performansı sunan Xiaomi Mi Pocket Bluetooth hoparlör 2, aynı zamanda bir de dahili mikrofona sahip.

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Xiaomi Mini 4.0 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör Altın (Resmi Distribütör Garantili)

Önceki Fiyat: 152,20 TL

Kampanyalı Fiyat: 82,89 TL

İndirim: 69,31 TL (%46)

Bu küçük hoparlörün ağırlığı yalnızca 60 gram olsa da gayet iyi bir ses çıkışına sahip. 480 mAh’lik bataryayla gelen Xiaomi Mini 4.0, 4 saatlik çalışma süresi sunuyor.

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Akıllı Bileklikler ve Diğer Teknolojik Ürünler

Spigen Essential F305W Kablosuz Qi2 Hızlı Şarj Cihazı IP67 Sertifikalı / Su Geçirmez / Hızlı Şarj - Beyaz

Önceki Fiyat: 259 TL

Kampanyalı Fiyat: 69 TL

İndirim: 190 TL (%73)

Masanın üstüne koyup unutabileceğiniz bu kablosuz şarj cihazı, su ya da başka bir sıvıyı kolay kolay geçirmediğini gösteren IP67 sertifikasına sahip. Mevcut voltaj sınırlamalarına göre kendini ayarlayabilen cihaz, QuickCharge 2.0/3.0 bulunan cihazlarda hızlı şarj da sağlıyor.

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Spigen Essential F401 Şarj Cihazı, 4 USB Giriş (5W 6.8A) + 34W + iP (Intelligent Power Technology) - Beyaz

Önceki Fiyat: 129 TL

Kampanyalı Fiyat: 66,30 TL

İndirim: 63,60 TL (%49)

Bu şarj cihazı aşırı akıma, aşırı şarja ve kısa devreye karşı korumalı olarak üretiliyor. Dört adet USB girişi bulunan şarj cihazı, aşırı ısınma sorununu da engelleyebiliyor. Maksimum akım çıkışı ise 2,4 A ki bu da hızlı şarj özelliğine sahip cihazlar için yeterli bir seviye.

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Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik (Resmi Distribütör Garantili)

Önceki Fiyat: 247 TL

Kampanyalı Fiyat: 189,70 TL

İndirim: 57,30 TL (%23)

Xiaomi’nin giyilebilir teknoloji alanındaki en başarılı ürünleri arasında yer alan Mi Band ailesinin bir üyesi olan Mi Band 4, sesli asistan özelliğine sahip. Bataryası 135 mAh olan cihaz, haftalarca kullanılabiliyor. Bluetooth 5.0 üzerinden bağlanan bileklik, 0,95 inçlik ekrana sahip.

Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik isimli cihazı satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik (Resmi Distribütör Garantili)

Önceki Fiyat: 134,90 TL

Kampanyalı Fiyat: 120 TL

İndirim: 14,90 TL (%11)

Xiaomi’nin bir önceki nesil akıllı bilekliği olan Xiaomi Mi Band 3, 0,78 inç panele sahip. Mi Fit ile bir arada kullanılabilen bileklik su geçirmezlik özelliğine da sahip. Yani spor aktivitelerini takip etmek için birebir.

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Powerbank

Xiaomi 10000 mAh Powerbank 2S, Gümüş

Önceki Fiyat: 140,20 TL

Kampanyalı Fiyat: 99,80 TL

İndirim: 40,40 TL (%29)

Günümüzde Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi hangi marka telefonu kullanırsa kullansın insanların tek bir derdi var: Şarj. Xiaomi’nin 10.000 mAh’lik V3 şarj cihazı, en üst seviye telefonları bile 2 defadan fazla şarj edebiliyor.

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Xiaomi 20000 mAh Powerbank (Versiyon 2) Quick Charge 3.0 Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

Önceki Fiyat: 140,20 TL

Kampanyalı Fiyat: 99,80 TL

İndirim: 40,40 TL (%29)

Xiaomi’nin 20.000 mAh enerji depolayabilen bu taşınabilir hızlı şarj cihazında lityum polimer pil kullanılıyor. Cihazın 5 V 2 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A şeklinde üç farklı girişi bulunuyor. Isınmaya karşı korumalı olan cihaz, yüksek akıma karşı da cihazların zarar görmesini önleyecek sistemlere sahip. Ağırlığı ise 330,5 gram.

Xiaomi 20000 mAh Powerbank (Versiyon 2) Quick Charge 3.0 Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı adlı ürünü satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Telefonlar

Xiaomi Mi 9 Lite Aurora Blue 128 GB Dual SIM Cep Telefonu (Xiaomi Türkiye Garantili)

Önceki Fiyat: 3.599 TL

Kampanyalı Fiyat: 2.599 TL

İndirim: 1000 TL (%28)

Xiaomi’nin başarılı modellerinden Mi 9 Lite da Amazon Türkiye’nin indirimlerinden nasibini aldı. 128 GB dahili hafızaya sahip olan bu modelin kamerası da 48 MP. Wi-Fi, Bluetooth ve USB Type-C gibi bağlantı seçenekleri olan telefonun ekran boyutu ise 6,39 inç.

Xiaomi Mi 9 Lite Aurora Blue 128 GB Dual SIM Cep Telefonu isimli cihazı satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 GB Forest Green Cep Telefonu (Xiaomi Türkiye Garantili)

Fiyatı: 2.175 TL

Xiaomi Türkiye garantili olarak satışa çıkan bu telefon, 6,53 inç ekran boyutuna, 64 GB dahili hafızaya ve 6 GB RAM’e sahip. Bataryası da 4.500 mAh. 8 çekirdekli işlemcinin hızı ise 2,05 GHz olarak açıklanmıştı.

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Xiaomi Redmi Note 8 64 GB Mavi Cep Telefonu (Xiaomi Türkiye Garantili)

Önceki Fiyat: 1.999 TL

Kampanyalı Fiyat: 1.689 TL

İndirim: 310 TL (%16)

6,3 inç ekranı, 4.000 mAh bataryası ve 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera sistemiyle gelen Redmi Note 8 64 GB, 3 GB RAM’i ve 2,0 GHz işlemci hızıyla başlangıç seviyesi akıllı telefonlardan bir üst seviyeye geçiş için uygun fiyatlı bir alternatif oluşturuyor. Telefonun dahili hafızası da 64 GB.

Xiaomi Redmi Note 8 64 GB Mavi Cep Telefonu isimli cihazı satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Bilgisayar & Ürünleri

Lenovo IdeaPad L340 Gaming, 15.6" Dizüstü Bilgisayar

Önceki Fiyat: 6.418 TL

Kampanyalı Fiyat: 4.799 TL

İndirim: 1.619 TL (%25)

Full HD görüntü kalitesine sahip, 180 derece yatabilen ekranlı bu oyuncu laptopunda 9. nesil Intel Core i5 işlemci, 8 GB DDR4 RAM ve 256 GB SSD bulunuyor. Ekran boyutu ise 15,6 inç. Cihazın i7’li modeli de bulunuyor. O modelin fiyatı da 7.952 TL’den 6.499 TL’ye iniyor.

Lenovo IdeaPad L340 Gaming, 15.6" Dizüstü Bilgisayar isimli ürünü satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

HyperX Pulsefire Core RGB Fare

Önceki Fiyat: 268,74 TL

Kampanyalı Fiyat: 114 TL

İndirim: 154,73 TL (%58)

Işıklı mışıklı olduğu halde masanın üstünü düğün salonuna çevirmeyen ekipman tasarımlarını sevenleri mutlu edecek olan HyperX Pulsefire Core RGB fare, 6.200 DPI’ya kadar varan çözünürlüğe sahip sensörü, kullanım kolaylığı ve yedi düğmesiyle dikkat çekiyor.

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Everest Sm-443, Kablosuz Mouse, Optik, Siyah

Önceki Fiyat: 25,64 TL

Kampanyalı Fiyat: 18,05 TL

İndirim: 7,59 TL (%30)

Bu fare, 1.200 dpi çözünürlüğe sahip. Öte yandan 20 lira altına alabileceğiniz muhtemelen en iyi fare ve ağırlığıyla, yapısıyla oyuncak fare kullanmadığınızı hissettiriyor. İnternet kafeciler stokları tüketecektir.

Everest Sm-443, Kablosuz Mouse, Optik, Siyah isimli ürünü satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz

HyperX Alloy Core RGB Klavye TR

Önceki Fiyat: 393,24 TL

Kampanyalı Fiyat: 264,30 TL

İndirim: 128,94 TL (%33)

Faresini indirimli satışa sürüp de klavyeyi sürmemek olmazdı. Haliyle Amazon Türkiye HyperX Alloy Core RGB klavyede de indirim gerçekleştirdi. Genel olarak sağlam olmasıyla bilinen bu üründe hatalı basma algılama özelliği bulunuyor. Ayrıca oldukça sessiz. Görselden de görebileceğiniz üzere RGB ışıklandırma özelliği, tuşların da okunabileceği şekilde tasarlandı. Klavye tuş yerleşimi ve ayarları Türkçe.

HyperX Alloy Core RGB Klavye TR isimli ürünü satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

A4 Tech KB-21620D Kablolu Klavye ve Optik Fare Set, USB, Q Türkçe

Önceki Fiyat: 92,99

Kampanyalı Fiyat: 56,05 TL

İndirim: 36,94 TL (%40)

Hepimizin tanıdığı, bildiği bu klavye + fare seti çok gelişmiş özellikler sunmuyor ancak hemen her durumda sıkıntısız şekilde çalışıyor. Üzerinde 4 buton bulunan farenin çözünürlüğü 1.000 dpi. Klavye de üzerinde multimedya tuşları barındıran, Türkçe klavye.

A4 Tech KB-21620D Kablolu Klavye isimli ürünü satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Amazon Türkiye’nin Beklenen Cuma indirimleri bu şekilde. Benzer fırsatlardan haberdar olmak için takipte kalın.