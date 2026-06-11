ChatGPT Kullanıcıları Müjde: Yakında Fiyatlara İndirim Gelebilir!

İddialara göre OpenAI, rakiplerinin bulunduğu ortamda rekabetçi olmaya devam edebilmek için fiyatlarında indirime gidecek.

Yapay zekâ araçlarına ödediğimiz miktarlar giderek katlanır hâle geldi. Maliyetlerin artması ve yeni özelliklerin gelmesiyle giderek büyüyen abonelik fiyatları yakında düşüşe geçebilir.

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Wall Street Journal’ın raporuna göre OpenAI, en büyük rakibi Anthropic’e müşteri kaptırmamak için fiyatlarında radikal bir indirime gitmeye hazırlanıyor.

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ChatGPT indirimi gelebilir

OpenAI CEO’su Sam Altman, maliyetlerin artık devasa bir sorun hâline geldiğini itiraf ederek, kullanıcıların daha az ödeyerek daha fazla verim almasını sağlayacak yollar aradıklarını doğruladı.

Keza iş dünyası, yapay zekâ araçlarının faturasının gerçek çalışan maliyetlerini aşmasından dert yanıyor. Hatta Uber, ciddi seviyede yapay zekâ token'ı harcama çılgınlığı yüzünden daha şimdiden 2026 yılı yapay zeka bütçesini tüketip havlu atmış durumda.

Claude ve Gemini baskısı fiyatları eritiyor

OpenAI’ın bu ani cömertliğinin arkasında elbette amansız bir rekabet var.

Anthropic’in yazılımcılar arasında fırtınalar estiren "Claude Code" aracı, şirketin piyasa değerini ilk kez OpenAI’ın üzerine taşıdı. Arkadan gelen Google ise bütçe dostu Gemini Flash modelleriyle piyasayı âdeta yok etti ve OpenAI'ın neredeyse yarı fiyatına hizmet sunuyor. Bu kıskaç ortasında kalan OpenAI için fiyat kırmaktan başka çare kalmadı ama iddiaların doğru olup olmadığını zaman gösterecek.