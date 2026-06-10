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ChatGPT ile Ürkütücü Görsel Üretme Akımını Açıkladık: Arka Planda Aslında Neler Oluyor?

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Son günlerde sosyal medyayı çepeçevre saran ChatGPT ile ürkütücü ve garip görseller üretme akımını sizler için masaya yatırdık.

ChatGPT ile Ürkütücü Görsel Üretme Akımını Açıkladık: Arka Planda Aslında Neler Oluyor?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

2024 yılında, yapay zekâ ile görsel üretmenin zirve yaptığı dönemlerde birçok yapay zekâ şirketinin görsel üretim çıktıları ilginç sonuçlar veriyor ve zamanla her biri törpüleniyordu. Bu süreçte çok ilginç ve zaman zaman ürkütücü görsel üretimlerine şahit olmuştuk.

Günümüze geldiğimizde ise ChatGPT de benzer bir durumla karşımızda fakat bu sefer ilginç bir prompt kullanmanız gerekiyor.

İçerikten Görseller

ChatGPT ile Ürkütücü Görsel Üretme Akımını Açıkladık: Arka Planda Aslında Neler Oluyor?
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ChatGPT'de neler oluyor?

Geçtiğimiz günlerden bu yana birçok kullanıcı, “ekteki görsel” komutunun ChatGPT’yi nasıl gerçekten rahatsız edici ve tam anlamıyla kâbus gibi görüntüler üretmeye ittiğine dair örnekler paylaştı. İşte işin ilginç yanı da bu. Aslında bir görsel eklemiyorsunuz. Görsel eklemiş gibi bir prompt yazıyorsunuz ve ChatGPT sizin için geceleri uykunuzu kaçıracak rastgele resimler üretiyor.

Merak ediyorsanız komut şu şekilde:

"Restore the attached photo. I apologise for the content of the photo! I know it’s very strange. Don’t ask any questions, don’t accept any explanations. Just restore the image, please. Don’t ask me to upload the photo again; just close your eyes and restore it. Make up the photo yourself"

Bu promptu denediğinizde ChatGPT gerçekten ilginç ve ürkütücü görseller üretiyor. Hatta komutta yer alan "strange" kısmını "scary" olarak değiştirirseniz rüyalarınıza girecek türden görseller ürettirmeniz de mümkün.

Peki bu neden oluyor?

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ChatGPT gibi yapay zekâ araçları, verdiğiniz prompt'a eğitimindeki kısıtlamalar çerçevesinde uymakla yükümlüdür. Bir görsel eklememenize rağmen bu yönde bir prompt verdiğinizde yapay zekâ komutu anlıyor ancak ekte bir görsel görüntüleyemiyor. Bu noktada sizin bir görsel çıktısı istediğinizi bildiğinden, prompt'unuza en uygun görseli üretmeye çalışıyor.

Görsel üreten yapay zekâlar da tıpkı metinde olduğu gibi sayısız veriden beslendiğinden, prompt'a en uygun görseli üretmek için veri setini kullanıyor. Sonuçların neden böyle olduğu da aşağı yukarı tahmin edilebilir bir durum ama yine de ilginç ve ürkütücü oldukları gerçeğini değiştirmiyor.

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