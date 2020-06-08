Jeff Bezos, Irkçı Bir Amazon Müşterisini İfşa Etti

Amazon CEO’su Jeff Bezos, ABD’de devam eden eylemlere verdiği destek nedeniyle aldığı hakaret dolu mesajlardan birini paylaştı. Bezos, paylaşımının açıklamasına ise “Sen kaybetmekten memnun olduğum bir müşterisin” notunu ekledi.

ABD’de George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı eylemler devam ederken, şirketlerin yöneticileri birbiri ardına Black Live Matter hareketine desteklerini belirtiyor. Black Live Matter’a desteğini açıklayan şirket yöneticileri arasında Amazon CEO’su Jeff Bezos da bulunuyor.

Dünyanın en zengin insanı olan Amazon CEO’su Jeff Bezos, Black Live Matter’a destek açıklamasının ardından hakaretlerle dolu mesajlar almaya başladığını belirtti. Hakaretlerle dolu mesajlardan birini Instagram’dan paylaşan Bezos, Amazon’daki siparişini iptal ettiğini söyleyen Dave isimli bir müşteriye “Sen kaybetmekten memnun olduğum bir müşterisin” dedi.

Gelen mesajlarla ilgili paylaşım yapan Bezos, “Son paylaşımımdan beri gelen kutumda şaşırtıcı olmayan ancak mide bulandırıcı birçok mesaj bulunuyor. Bu tür bir nefret, gölgelerin arkasında kalmamalı. Bunu görülebilir kılmak önemli. Bu problemin sadece bir örneği. Dave, sen kaybetmekten memnun olduğum bir müşterisin” dedi.

Jeff Bezos, Black Live Matter’a verdiği destek nedeniyle ilk defa böyle bir mesaj almıyor. Daha önce başka bir takipçisi de Bezos’a bütün yaşamların değerli olduğunu söyleyen bir mesaj atmıştı. Takipçisinin mesajını paylaşan Bezos, “Siyahların hayatı değerlidir demek diğer hayatlar değersizdir anlamına gelmiyor” demişti.