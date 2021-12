Dünyanın en güzel kadınlarından birisi olarak görülen Amber Heard, kadrosunda yer aldığı filmler kadar Elon Musk ve Johnny Depp ile yaşadığı çalkantılı ilişkilerle de biliniyor. Biz de merak edenleriniz için Amber Heard'ün kadrosunda yer aldığı filmlerin arasından en iyilerini araştırdık.

Jason Mamoa’nın başrolünde oynadığı Aquaman filminde canlandırdığı Mera karakteriyle hepimizi büyüleyen Amber Heard, kadrosunda yer aldığı başarılı filmlerle kendisine sağlam bir Hollywood kariyeri oluşturmuş durumda. Bir dönem Johnny Depp ile yaşadığı çalkantılı ilişki ve sonrasında gelen sancılı boşanma süreciyle de bir süre gündemde olan Heard; daha çok oynadığı kararlı ve asi karakterlerle tanınıyor.

Bu rollerde bu derece başarılı olmasının sebebi olarak da, Heard’ın gerçek hayattaki kişiliğinin de böyle olması gösterilebilir tabii. Bugünki yazımızda, güzeller güzeli Amber Heard’ın rol aldığı beyaz perde yapımlarından en iyi 9 tanesini listeledik. Keyifli okumalar.

Amber Heard’ın kadrosunda yer aldığı en başarılı 9 film:

Never Back Down

The Ward

All the Boys Love Mandy Lane

Drive Angry

Aquaman

Zack Snyder’s Justice League

The Rum Diary

Zombieland

The Danish Girl

Geniş kitlelerin Heard'ü tanımasını sağladı: Never Back Down

Vizyon tarihi: 2008

IMDb puanı: 6,6

Yönetmen: Jeff Wadlow

Oyuncular: Sean Faris, Djimon Hounsou, Amber Heard

Aslında Never Back Down için daha öncesinde pek çok ufak yapımda yer almış olan Amber Heard’ün geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan film desek pek de yanılmış olmayız. Heard’ün Baja Miller karakterine hayat verdiği Never Back Down, hafif sorunlu bir genç olan Jake Tyler’ın gittiği lisenin bir yer altı dövüş kulübü olduğunu öğrenmesiyle gelişen olayları anlatıyor. Jake, dövüş sanatları hocası Jean Roqua’nın da yardımıyla dövüşün sadece kaba kuvvet değil; azim ve özveri de isteyen bir sanat olduğunu keşfediyor.

John Carpenter'ın ilginç bir deneyi konu ettiği film: The Ward

Vizyon tarihi: 2010

IMDb puanı: 5,6

Yönetmen: John Carpenter

Oyuncular: Amber Heard, Mamie Gammer, Danielle Panabaker

Halloween (1978), The Thing (1982) ve They Live’in (1988) de aralarında bulunduğu pek çok kült filmin yönetmen koltuğundaki isim olan John Carpenter’ın yönettiği The Ward; kaçırılıp iki ay boyunca terk edilmiş bir çiftlik evinde tutsak edilldikten sonra bir deneyin parçası olarak bir psikiyatri koğuşuna kabul edilen Alice Hudson’ın başına gelenlere odaklanıyor. Üstelik olaylar bununla da sınırlı kalmıyor. Hudson, koğuştaki diğer hastaların gizemli bir hayalet tarafından öldürüldüğünden şüphelenmektedir.

Bolca korkunun da yer aldığı bir Amerikan Gençlik filmi: All the Boys Love Mandy Lane

Vizyon tarihi: 2006

IMDb puanı: 5,5

Yönetmen: Jonathan Levine

Oyuncular: Amber Heard, Anson Mount, Whitney Able

Bir grup liseli genç, çekici ve masum bir genç kız olan Mandy Lane’i ıssız bir çiftlikteki bir hafta sonu partisine davet eder. Ancak eğlencenin tüm hızıyla devam ettiği partiye partilemeye gelen gençlerin sayısının bir bir azalmaya başlamasıyla olaylar vahşi bir hal alır.

Keyifle izleyebileceğiniz bir aksiyon: Drive Angry

Vizyon tarihi: 2011

IMDb puanı: 5,4

Yönetmen: Patrick Lussier

Oyuncular: Nicholas Cage, Amber Heard, William Fichtner, Billy Burke

Listedeki en iyi film olmasa da Drive Angry, bütün olumsuz yönlerine rağmen izlerken keyif alabileceğiniz bir aksiyon filmi. Film, kızını vahşi bir şekilde öldürüp torununu kaçıran satanik kült lideri Jonah King’in peşine düşen John Milton’ın hikayesine odaklanıyor. Nicholas Cage’in canlandırdığı Milton, yolda yanına Heard’ün hayat verdiği garson Piper’ı da alarak torununu kurtarmak üzere zaman karşı yarışıyor.

DC'nin gişe rekorları kıran filmi: Aquaman

Vizyon tarihi: 2018

IMDb puanı: 6,9

Yönetmen: James Wan

Oyuncular: Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Patrick Wilson

DC Comics evreninden beyaz perdeye taşınan Aquaman; özel güçleri olan yarın insan yarı Atlantisli Arthur’un su altı krallığı Atlantis’in varisi olduğunu öğrenmesiyle gelişen olayları anlatıyor. Hepimizin Game of Thrones’taki Khal Drogo rolüyle tanıdığı Jason Momoa’nın canlandırdığı Arthur, Heard’ün hayat verdiği Mera’nın da yardımıyla hakkı olanı almak ve üvey ardeşi Orm’un çıkarmak istediği bir savaşı önlemek amacıyla Trident’in peşine düşüyor.

Justice League'in Jack Snyder versiyonu: Zack Snyder’s Justice League

Vizyon tarihi: 2021

IMDb puanı: 8,1

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Henry Cavill, Gal Gadot, Ben Affleck

Hayranları büyük bir hayal kırıklığına uğratan Justice League (2017)’in, çekimler tamamlandıktan sonra kurgu aşamasında filmden ayrılan yönetmeni Zack Snyder’ın yıllar sonra istediği şekilde tekrar izleyicilerin beğenisine sunduğu versiyon Zack Snyder’s Justice League (2021); sonunda çizgi romanın hayranlarına istediği şeyi vermeyi başarmış gibi gözüküyor. Batman vs Superman: Dawn of the Justice filminin sonrasında yaşananlara odaklanan Justice League'de Amber Heard, Aquman’deki Mera rolünü bir kez daha canlandırma fırsatı elde ediyor.

Başrolünde Johhny Depp'i izlediğimiz: The Rum Diary

Vizyon tarihi: 2011

IMDb puanı: 6,2

Yönetmen: Bruce Robinson

Oyuncular: Johnny Depp, Giovanni Ribisi, Aaron Eckhart, Richard Jenkins, Amber Heard

Başrolünde Heard’ün epey sıkıntılı bir şekilde boşandığı Johnny Depp’i izlediğimiz The Rum Diary, yozlaşmış bir editör olan Lotterman’in yönettiği iflasın eşiğindeki bir gazeteye katılmak üzere San Juan, Porto Rico’ya taşınan başarısız yazar Paul Kemp’in hikayesini anlatıyor. Burada bir başka yozlaşmış kişi olan emlakçı Sanderson’ın nişanlısı Chenault (Heard) ile tanışan Kemp’in başı; Sanderson ve Lotterman’ın çevirdiği kirli işleri açığa çıkarmaya karar vermesiyle belaya giriyor.

Dört kişinin hayatta kalma mücadelesi: Zombieland

Vizyon tarihi: 2009

IMDb puanı: 7,6

Yönetmen: Ruben Fleischer

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Emma Stone, Woody Harrelson

Zombieland; apokaliptik Amerika’da 30 kurala bağlı kalarak hayatta kalmayı başarmış çekingen bir öğrenci olan Columbus’ın başına gelenlere odaklanıyor. Yolculuğu sırasında Zombi avcısı Tallahassee ve kız kardeşleri Wichita ile Little Rock'la tanışan Columbus, bir söylentiye göre güvenli bir bölgenin olduğu Los Angeles’a ulaşmaya çalışıyor.

Gerçek bir hikayeden esinlenildi: The Danish Girl

Vizyon tarihi: 2015

IMDb puanı: 7,1

Yönetmen: Tom Hooper

Oyuncular: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Amber Heard

Baş rolünde birçoğunuzun Fantastic Beasts and Where to Find Them’den tanıyacağı Eddie Redmayne’in olduğu The Danish Girl, bir ressam olan Gerda Wegener’ın kocası Einar’dan bir kadın kılığına girerek ona poz vermesini istemesi üzerine Einar’ın bastırılmış kadın kimliğinin uyanması sonucu gelişen olaylara odaklanıyor. Kadın kimliğini kabullenerek ‘Lili’ ismini alan Einar, gerçek bir kadın olmak adına dünyanın ilk cinsiyet değiştirme operasyonuna giriyor. The Danish Girl; ressam Lili Elbe ve Gerda Wegener’in gerçek hayat hikayesine dayanıyor.