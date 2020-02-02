AMD, Intel'den Sonra Nvidia'yı da Tahtından Etmeyi Planlıyor

AMD, Big Navi ekran kartıyla aynı Ryzen başarısındaki gibi 4K sektörünü sallamayı planlıyor. Şirket temsilcilerinin açıklamalarına göre 2020 yılında çıkarılacak olan ekran kartı, Nvidia’nın güvendiği yeni ürünlerinden çok daha güçlü olacak.

Radeon Graphics’in ürün yönetimi başkanı Mithun Chandrasekhar’ın IGN’e verdiği röportaja göre AMD, Ryzen işlemcilerle Intel’i alt ettiği gibi bu sefer de Nvidia’yı alt etmeyi planlıyor. Intel’i masaüstü ekran kartlarında bozguna uğratan şirket, Nvidia’ya karşı yeni bir Radeon serisi kullanacak.

Chandrasekhar’ın açıklamalarına göre AMD, yeni Radeon RX 5600 XT ile orta sınıf pazarda mücadele veriyor. Ancak şirket uzun bir süredir hakkında konuşulan Big Navi ekran kartıyla üst segment ekran kartlarına büyük bir saldırı gerçekleştirebilir.

“4K değil çoğunluk odaklıyız”

Radeon 5000 serisinin PC oyuncularının büyük bir çoğunluğu tarafından kullanıldığını söyleyen Chandrasekhar, 4K çözünürlüğe bu yüzden geçilmediğini ifadelerine ekledi. Başkan, ileride 4K destekli ekran kartlarının eninde sonunda geleceğini, ancak şirketin şu an oyuncuların büyük çoğunluğuna hitap ettiğini açıkladı ve şöyle devam etti:

“Aynı Ryzen’de olduğu gibi Radeon’da da gelişmiş bir piyasaya ihtiyacımız var. Bu seride 4K desteği sağlayacak mıyız? Kesinlikle, buna güvenebilirsiniz. Ancak şu an söyleyebileceklerim bu kadar.”

Şirketin CEO’su Lisa Su’nun üst segment ekran kartı Big Navi’nin 2020 yılında çıkacak olduğuna dair yaptığı açıklamalar, sektörün meraklılarında büyük bir heyecan yarattı. CES 2020’de AMD için çok önemli bir ürün olacağı aktarılan Big Navi, elde etmesi beklenen ilgiyi şimdiden üzerine çekti.

İddialar ve fiyatlar

Peki Big Navi bu dev heyecan ve beklentiyi karşılayabilecek mi derseniz, onu ilerleyen günlerde göreceğiz. İddiaya göre üst segment ekran kartı barındırdığı 80 işlem birimiyle tam bir grafik canavarı olacak. Yeni nesil RDNA2 yapısına sahip ekran Big Navi, yine iddiaya göre Nvidia’nın RTX 2080 Ti ekran kartından %30 daha güçlü olacak.

Big Navi’nin elde ettiği başarıyı belirleyecek faktörlerden biri de tabii ki fiyatlandırma olacak. Ekran kartının yüksek kalite 4K performansını olabildiğince uygun bir fiyatla oyunculara sunması, şirkete büyük bir başarı sağlayabilir. Bu aynı zamanda Nvidia’nın da fiyatlandırma konusunda daha dikkatli olmasına neden olabilir.