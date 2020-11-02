Twitter'da bir kullanıcı, AMD Ryzen 5 5600X Zen 3 CPU'nun rakiplerini adeta ezdiği Cinebench R15 test sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre AMD Ryzen 5 5600X, Comet Lake mimarili rakibi Intel Core i5-10600K'ya büyük bir üstünlük kuruyor.

Son dönemlerde işlemci sektöründeki liderliği ele geçiren AMD, masaüstü bilgisayarlar için yeni nesil Zen 3 mimarisine sahip Ryzen 5000 işlemci ailesini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu ay içerisinde satışlarına başlanacak olan işlemciler, şimdiye kadar pek çok farklı performans testiyle karşımıza çıkmıştı.

Şimdiyse TUM_APISAK adlı bir Twitter kullanıcısı, Zen 3 mimarisinin en uygun fiyatlı sürümü Ryzen 5 5600X'in Cinebench R15 sonuçlarının ekran görüntüsünü yayınladı. Sonuçlar tek başına pek bir anlam ifade etmese de CPU-Monkey tarafından toplanan diğer Cinebench R15 puanlarına baktığımızda Ryzen 5 5600X'in rakiplerine karşı oldukça etkili sonuçlar elde ettiğini söyleyebiliriz.

AMD Ryzen 5 5600X, tek çekirdek ve çoklu çekirdek skorlarında Intel rakibinden üstün:

Intel Core i5-10600K CPU, şirketin en son masaüstü mimarisi Comet Lake'i kullanan ve tıpkı Ryzen 5 5600X gibi 6 fiziksel çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip olan bir CPU olduğu için Ryzen 5 5600X'in doğrudan rakibi konumunda bulunuyor. Bu sebeple iki işlemci arasında karşılaştırma yapmak pek de yanlış olmaz.

İki işlemcinin Cinebench R15 testlerinden ayrı ayrı aldığı sonuçlardan bahsetmek gerekirse Intel Core i5-10600K'nın 1615 puan aldığı çoklu çekirdek testlerinde Ryzen 5 5600X'in 2040 puan aldığını görebiliyoruz. Bu da Ryzen 5 5600X'in çoklu çekirdek tarafında Intel rakibine kıyasla %26,3'lük bir üstünlük kurduğunu gösteriyor.

Veri tabanında ayrıca Ryzen 5 3600 XT'nin de çoklu çekirdek sonuçları bulunuyor. Bu noktada Ryzen 5 5600X'in, çoklu çekirdek testinden 1671 puan alan Zen 2 mimarili Ryzen 5 3600XT muadiline kıyasla %21 daha iyi sonuç aldığı söylenebilir.

Tek çekirdek testlerine geldiğimizde Ryzen 5 5600X, burada 258 puan almayı başarıyor. CPU-Monkey tarafından toplanan verilere göre aynı testte Core i5-10600K 215, Ryzen 5 3600XT ise 207 puan aldı. Bu da Ryzen 5 5600X'in, 6 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı Comet Lake ve Zen 2 CPU'lara kıyasla sırasıyla %20 ve %24,6 daha üstün olduğuna işaret ediyor.