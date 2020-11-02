NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti'ın Çıkışı 2 Hafta Ertelendi

NVIDIA'nın yeni orta segment ekran kart GeForce RTX 3060 Ti'ın çıkışı ertelendi. Kasım ayı ortalarında çıkış yapması beklenen ekran kartının yeni çıkış tarihinin 2 hafta ertelendiği ifade ediliyor.

Henüz yakın bir dönemde GeForce RTX 3000 serisi ekran kartlarını tanıtan NVIDIA'nın üç haftadan kısa bir süre içerisinde, 17 Kasım tarihinde, NVIDIA RTX 3060 Ti ekran kartını çıkaracağıyla ilgili söylentiler çıkmıştı. Ayrıca daha öncesinde de Çinli bir perakende şirketi, kasım ayı ortalarında RTX 3060 Ti ekran kartının çıkacağını söylemişti.

Ancak Techradar'da ortaya çıkan yeni bir habere göre RTX 3060 Ti'ın çıkışı beklendiği kadar erken olmayacak. Buna göre NVIDIA, yeni ekran kartının çıkışını 2 hafta erteleyerek 2 Aralık tarihine aldı.

NVIDIA RTX 3060 Ti'ın çıkışı 2 hafta ertelendi

NVIDIA'nın neden böyle bir erteleme kararı aldığı henüz bilinmese de sınırlı sayıdaki stoklarla alakalı olabileceği ifade ediliyor. Bildiğiniz gibi RTX 3080 ve RTX 3070, kullanıcılara ulaşamadan karaborsaya düşmüştü. Söylentilere göre RTX 3060 Ti ekran kartında da benzer bir durum olabileceği düşünülüyor.

GeForce RTX 3060 Ti'ın donanım özellikleri henüz tam olarak belli olmasa da çeşitli söylentiler bulunuyor. Buna göre RTX 3060 Ti, tıpkı RTX 3070'te olduğu gibi 4.864 CUDA çekirdeği ve 8 GB GDDR6 VRAM ile birlikte gelecek. Ayrıca yine RTX 3070'tekiyle aynı GPU'yu kullanacağı da söylentiler arasında bulunuyor.

Tüm bunlara ek olarak Çinli perakendeci Taobao'daki listelemeye göre orta segment RTX 3060 Ti, Turing tabanlı RTX 2080'den daha hızlı olacak. 400 dolardan düşük bir fiyat etiketine sahip olması beklenen RTX 3060 Ti'ın küçük kardeşi RTX 3060'ın ne zaman çıkacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak standart RTX 3060'ın da Ti'dan hemen sonra çıkacağı söylentileri bulunuyor.