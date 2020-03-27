Flight Simulator 2020, Çoklu Oyuncu Desteği Sunacak

Microsoft Flight Simulator 2020, oyunculara her zamankinden gerçekçi bir uçuş deneyimi sunacak. Uçuş simülasyonu serisinin yeni oyunu paylaşımlı bir dünyada çok oyunculu özellikler içerecek.

Uçuş simülatörü sevenlerin yıllardır beklediği yeni Microsoft Flight Simulator oyunu bu yıl gelecek. Microsoft Flight Simulator, fotogerçekçi grafikler, canlı uçuş trafiği ve hava durumu verileri gibi birçok yenilik sunacak.

Microsoft Flight Simulator'un bir sonraki oyununu geliştiren ekip, çevrimiçi özelliklere değinerek yaklaşık 7 dakikalık bir video paylaştı. Ana mod, Flight Simulator'de oyunculara herkesin aynı dünyada yer aldığı paylaşımlı bir ortam sunacak. Hava trafiğinde oyuncuların olmadığı durumlarda kontrolü yapay zeka devralacak.

Oyuncuların bu modda oynamak için gerçek zamanlı hava durumunu açması gerekecek ancak gerçek zamanlı hava trafiğini isterseniz kapatabileceksiniz. Ayrıca Microsoft Flight Simulator'de diğer oyuncularla gruplar oluşturabilecek veya tek başınıza oynayabileceksiniz. Grup lideri zamanı, hava durumunu ve diğer ayarları belirleyecek ancak yapılan ayarları yalnızca gruptaki kişiler deneyimleyecek.

Geliştiriciler, oyunun aynı anda yüzbinlerce uçağı bir araya getirebileceğini ve sunucuların oyunculara bulunduğu konumdaki gerçek hava trafiği verilerini göndereceğini söylüyor. Kaç uçak göreceğiniz PC'nizin gücüne bağlı olarak değişecek ve uçakların üzerinde oyuncu adları görülebilecek.

Microsoft Flight Simulator'un çoklu oyuncu desteği