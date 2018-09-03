OnePlus 6T, 5G Teknolojisiyle Piyasaya Sürülebilir

OnePlus cephesinden gelen ve 15 Ocak 2019'u gösteren bir görsel, başarılı şirketin OnePlus 6T'yi 5G teknolojisiyle birlikte sunabileceği dedikodularını arttırdı.

Fiyat/performans eğrisi ile özellikle Hindistan piyasasını alt üst eden OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 6T’yi piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Daha önce bu yıl sonu olarak duyurulan tanıtım tarihinin 15 Ocak 2019’a esnetileceği tahmin ediliyor.

Weibo’da paylaşılan bir görsel neticesinde ortaya çıkan söylenti henüz tam olarak başka ayrıntılara dair ipuçları veriyor mu anlaşılamasa da şirketin geçmiş dönemde yapmış olduğu “2019 yılında 5G bir cihazı sizlere sunacağız.” açıklaması birçok kullanıcıyı OnePlus 6T’nin potansiyeli konusunda heyecanlandırmayı başardı.

OnePlus’ın kardeş firması Oppo’nun da 5G destekli bir cihaz üzerine çalıştığı düşünüldüğünde 2019 senesinin ilk günlerinde 5G teknolojisini OnePlus 6T ismi yanında duyma ihtimalimiz bir hayli yüksek görünüyor.

Diğer bir yandan, Oppo cephesinden gelen "Dünya çapında 5G destekli ilk akıllı telefonu biz üreteceğiz." açıklaması kafaları karıştırsa da Oppo R15 ile gelmesi beklenen geliştirmenin bir süre daha askıya alınacağı söylentileri, OnePlus 6T iddiasının elini güçlendiriyor.