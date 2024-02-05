Anayasa Mahkemesi, e-ticaret yasasına ilişkin bazı maddelerin iptaline ilişkin başvuruyu reddetti. Danıştay tarafından yapılan başvuru, böylelikle kapanmış oldu. Peki Danıştay, hangi maddelerin kaldırılmasını istemişti?

Hükûmet, bundan uzun bir süre önce e-ticaret sektörüne ilişkin bir düzenleme yaptı. 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, e-ticaret platformlarına bazı yükümlülükler getirdi. Bu yükümlülüklerin bir bölümü için de zaman tanıyan yetkililer, düzenlemeleri 1 Ocak 2025'e kadar hayata geçirecekler.

Ancak bu yasa, beraberinde bazı tartışmalar getirdi. Hatta mahkeme yoluna da gidildi ve bazı maddelerin iptali istendi. Bazı maddelerin iptalini isteyenler arasında Danıştay da bulunuyordu. Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan incelemelerde ise başvurunun reddedilmesine karar verildi. E-ticaret yasası, bu şekliyle kalmaya devam edecek.

Danıştay, hangi maddenin iptalini istedi?

Son olarak Danıştay, öncesinde ise CHP'nin iptal edilmesini istediği maddelerden bir tanesinde şu ifadelere yer veriliyordu:

Elektronik ticarette haksız ticari uygulamada bulunulamaz. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalarının haksız olduğu kabul edilir.

Lisans zorunluluğu için de iptal istendi: Fakat bu madde de reddedildi!

İlk kez 2022'de gündeme gelen yasanın getirdiği yükümlülüklerden bir tanesi de lisans programı başlatılacak olmasıydı. Düzenlemeye göre yıllık ticaret hacmi 10 milyar TL'nin üzerinde olan e-ticaret platformları, hizmet vermeye devam edebilmek için lisans alacaklardı. Bu lisans için ödenecek ücret, 10 ila 60 milyar liralık hacme göre belirlenecekti.

İşte Danıştay, bu maddenin de iptal edilmesini istedi. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, söz konusu maddenin iptalini de reddetti. Yani e-ticaret platformları, önümüzdeki yıl itibarıyla lisans zorunluluğu ile karşı karşıya kalacaklar.