Android 10 Q ile 3. Parti Yazılımlara RCS Desteği Gelecek

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Veri paylaşımını daha kolay ve hızlı hale getiren RCS teknolojisinin Android'in yeni sürümünde kullanıcıları karşılayabileceği söyleniyor.

Kısa mesaj servisinin (SMS) yerine gelmesi beklenen yeni teknoloji RCS (Rich Communication Services), cihazlar arasındaki iletişimin çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanıyor. İlk olarak 2012 yılında duyurulan RCS teknolojisinin Android'in yeni sürümü 10 Q'ya gelebileceğine dair iddialar bugün ortaya çıktı.
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Ülkemizde General Mobile, Turkcell ve Vodafone ile de kullanılabilecek olan RCS teknolojisi, 5G ile mobil cihazlar arasında yeni bir çığır açmayı hedefliyor. RCS teknolojisi ile SMS ile yapılamayan grup sohbetlerini yapmanıza, video ve sesli mesajları göndermenize, yüksek çözünürlüklü fotoğraf alışverişini yapmanıza da olanak tanıyor.
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Android 10 Q'nun API'sinde (uygulama programlama arayüzünde) bulunan kodlara göre RCS teknolojisi Google'ın işletim sistemi Android'in yeni sürümünde Pulse SMS ve Textra gibi 3. parti uyulamalarıyla beraber -operatörünüzün de desteklediği hâlde- kullanılabilir olacak. RCS teknolojisinin bir an önce yaygınlaşması için akıllı telefon üreticilerinin, yazılımcıların ve operatörlerin iş birliği içerisinde olduğu biliniyor.

Kaynak : https://www.androidpolice.com/2019/02/08/android-q-may-deliver-rcs-support-to-third-party-apps-finally-simplifying-things-at-least-a-bit-for-consumers/
Etiketler: rcs, Android 10 Q, RCS Teknolojisi
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