Android 11'in Uçak Modu, Bluetooth Sesi Kesmeyecek

Uçak modu, telefonların vazgeçilmez özelliklerinden biri. Telefonunuzu uçak moduna aldığınızda telefonunuzun tüm şebeke ve kablosuz bağlantıları kesiliyor. Google, Android 11 ile uçak modunda yaşanan önemli bir sorunu çözüme kavuşturacak.

Uçak modu, açıldığı zaman telefonların Bluetooth bağlantısını da kesiyor ve eğer müzik dinliyorsanız, Bluetooth'u tekrar açmanız ve kulaklık veya hoparlörünüze yeniden bağlamanız gerekiyor. Ancak Google, Android 11 ile müzik dinlerken Bluetooth özelliğini otomatik olarak açık bırakarak uçak modunun sinir bozucu özelliğine çözüm getirecek.

Google'ın AOSP Gerrit sayfasında "Bağlama duyarlı Bluetooth uçak modu" başlığı altında yeni bir değişiklik keşfedildi. Altındaki açıklamaya göre yeni davranış, uçak modunu her açtığınızda kulaklıklarınızın veya işitme cihazlarınızın telefonunuza bağlı olup olmadığını belirleyecek. Eğer bağlı bir cihaz varsa Bluetooth'u mobil şebeke ve Wi-Fi ile birlikte devre dışı bırakmayacak.

"Bağlam duyarlı Bluetooth uçak modu

* Uçak modu açıldığında ve Bluetooth aşağıdaki durumlardan birinde olduğunda otomatik olarak Bluetooth'u kapatmayın

Bluetooth A2DP bağlı. Bluetooth İşitme Cihazı profili bağlı."

Değişiklikte medya cihazının A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili) veya işitme cihazı üzerinden bağlanması gerektiğinden özellikle bahsediliyor. Yani Bluetooth'un akıllı saatler veya akıllı bileklikler için de otomatik olarak açık kalıp kalmayacağı henüz bilinmiyor.

Bluetooth kulaklıkların günümüzde popüler hale gelmesi ve birçok telefondan kulaklık jakının kaldırılması nedeniyle, uçağa binerken müzik dinlemeyi kolaylaştıran mantıklı bir özellik denebilir. Sık sık seyahat eden insanlar veya herhangi bir nedenden dolayı şebeke bağlantısını kesmek isteyenler için kullanışlı olacaktır.