Google'ın hala resmi olarak duyurmadığı yeni nesil mobil işletim sistemi Android 12'nin ilk resmi duvar kağıtları ortaya çıktı. Yüksek çözünürlüklü duvar kağıtlarını şimdiden indirip istediğiniz cihazda kullanabilirsiniz.

Google’ın mobil işletim sistemi Android’in bir sonraki sürümü olacak Android 12’nin ilk geliştirici önizleme sürümünü yakın zamanda yayınlaması bekleniyor. Android 12 resmi olarak ortaya çıkmamış olsa da Wylsa adlı bir Rus web sitesi, Android 12’nin ilk resmi duvar kağıtlarını paylaştı.

Paylaşılan görsellere göre Google, Android 12’de de minimalist duvar kağıdı tasarımlarına devam edecek. Ayrıca aynı duvar kağıdının hem standart mod hem karanlık mod için farklı versiyonları bulunuyor. Wylsa, söz konusu duvar kağıdının Android 12 önizleme sürümünde kullanılacağını, Android 12 kararlı sürümün farklı bir duvar kağıdı ile gelebileceğini belirtiyor.

Android 12'nin geliştirici önizleme sürümünde kullanılacak duvar kağıtları bu şekilde

Duvar kağıtları yüksek çözünürlüklü olduğundan ister akıllı telefonunuzda, ister tabletinizde ister bilgisayarınızda keyifle kullanabilirsiniz. Duvar kağıtlarını tam çözünürlüklü olarak indirmek için buraya tıklayarak Google Drive sayfasına ulaşabilirsiniz.