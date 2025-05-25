Android 16'nın çıkışına az bir süre kaldı. Peki hangi Xiaomi modellerinin Android 16 tabanlı yeni HyperOS güncellemesini almasını bekliyoruz? İşte Android 16 alması muhtemel Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar.

Google, yakın zamanda yaptığı açıklamalarla birlikte Android 16’nın stabil sürümünün normalden daha erken, Haziran 2025 itibarıyla kullanıma sunulacağını açıklamıştı. Bu da yakında tüm Android markaların güncelleme sunmaya başlayacağı anlamına geliyor. HyperOS arayüzüyle Android 16’yı getirecek Xiaomi de bunlardan biri.

Kullanıcılar, hangi Xiaomi telefonların Android 16 tabanlı yeni HyperOS güncellemesini alacağını merak ediyordu. Henüz Xiaomi’den resmî bir açıklama yok. Ancak sektörden bu konu hakkında gelen bilgiler var. Biz de bu içeriğimizde Android 16 alması muhtemel Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlara bakıyoruz.

Android 16 güncellemesi almasını beklediğimiz Xiaomi telefonlar

Xiaomi

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaoi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 3

Redmi

Redmi Note 14

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 13

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro+

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Redmi 14R

Redmi 14C

Redmi 13

Redmi 13R

Redmi 13C

Redmi A4 5G

Redmi A3 Pro

POCO

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO X7

POCO X7 Pro

POCO X6

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M7 Pro

POCO M6

POCO M6 Plus

POCO M6 Pro

POCO C75

POCO C71

Bunun resmî liste olmadığını, sadece güncelleme almasını beklediğimiz telefonlar olduğunu tekrar vurgulayalım. Bu yüzden eksiklikler ve fazlalıklar olabilir. Resmî listeler geldiğinde bu içeriğimizi güncelleyeceğiz. Eğer yeni olsa da telefonunuzu listede göremiyorsanız bunun nedeni muhtemelen Xiaomi’nin güncelleme politikası. Öyle ki şirket, bazı modellerinde 2 yıllık güncelleme desteği sunuyor.