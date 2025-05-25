Google, yakın zamanda yaptığı açıklamalarla birlikte Android 16’nın stabil sürümünün normalden daha erken, Haziran 2025 itibarıyla kullanıma sunulacağını açıklamıştı. Bu da yakında tüm Android markaların güncelleme sunmaya başlayacağı anlamına geliyor. HyperOS arayüzüyle Android 16’yı getirecek Xiaomi de bunlardan biri.
Kullanıcılar, hangi Xiaomi telefonların Android 16 tabanlı yeni HyperOS güncellemesini alacağını merak ediyordu. Henüz Xiaomi’den resmî bir açıklama yok. Ancak sektörden bu konu hakkında gelen bilgiler var. Biz de bu içeriğimizde Android 16 alması muhtemel Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlara bakıyoruz.
Android 16 güncellemesi almasını beklediğimiz Xiaomi telefonlar
Xiaomi
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaoi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Civi 3
Redmi
- Redmi Note 14
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 13
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K70E
- Redmi 14R
- Redmi 14C
- Redmi 13
- Redmi 13R
- Redmi 13C
- Redmi A4 5G
- Redmi A3 Pro
POCO
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
- POCO F6
- POCO F6 Pro
- POCO X7
- POCO X7 Pro
- POCO X6
- POCO X6 Pro
- POCO M7
- POCO M7 Pro
- POCO M6
- POCO M6 Plus
- POCO M6 Pro
- POCO C75
- POCO C71
Bunun resmî liste olmadığını, sadece güncelleme almasını beklediğimiz telefonlar olduğunu tekrar vurgulayalım. Bu yüzden eksiklikler ve fazlalıklar olabilir. Resmî listeler geldiğinde bu içeriğimizi güncelleyeceğiz. Eğer yeni olsa da telefonunuzu listede göremiyorsanız bunun nedeni muhtemelen Xiaomi’nin güncelleme politikası. Öyle ki şirket, bazı modellerinde 2 yıllık güncelleme desteği sunuyor.