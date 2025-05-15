Xiaomi, güncelleme desteğini keseceği telefonlar listesini güncelledi. Çok yakında 7 adet Redmi ve POCO markalı telefonun desteği kesilecek. İşte o cihazlar.

Ülkemizde en popüler telefon markalardan olan Xiaomi de her akıllı telefon şirketi gibi cihazlarına belli bir süre kadar yazılım güncellemesi sunuyor. Bu süre bittiğinde telefonlar artık güncelleme almıyor. Peki şirket, yakında hangi telefonlara güncelleme desteğini sonlandıracak?

Şirket, güncelleme ömrü biten telefonlar listesini güncelledi. Bu güncellemenin ardından listeye Redmi ve POCO markası altında 7 adet yeni telefon eklendi. Aşağıdan gördüğünüz cihazlar, çok yakında güncelleme almayı bırakacak.

Xiaomi’nin haziranda güncelleme desteğini bırakacağı telefonlar

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi K50i

Redmi K40S

POCO X4 GT

POCO C40

POCO F4

Listeye baktığımızda Redmi’nin Note 11 ve K serisinden cihazları görüyoruz. POCO tarafında ise X, C ve F serisinden birer cihaz eklenmiş. Bu liste pek şaşırtıcı değil çünkü Xiaomi, tıpkı diğer üreticiler gibi birkaç yıl geçtikten sonra telefonlarına desteği kesiyor. Yukarıdaki modellerin hepsi 2022 yılında piyasaya sürülmüştü.

Xiaomi tarafından paylaşılan 7 adet Redmi ve POCO telefon, Haziran 2025 itibarıyla artık Android güncellemesi ve güvenlik güncellemesi alamayacak. Bu da yeni özellikler gelmeyeceği, telefonun sorunlarının giderilmeyeceği, bir süre sonra uygulamaların normalde olduğu gibi çalışmayacağı, güvenlik açıklarına daha çok maruz kalabileceği anlamına geliyor.