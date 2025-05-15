Ülkemizde en popüler telefon markalardan olan Xiaomi de her akıllı telefon şirketi gibi cihazlarına belli bir süre kadar yazılım güncellemesi sunuyor. Bu süre bittiğinde telefonlar artık güncelleme almıyor. Peki şirket, yakında hangi telefonlara güncelleme desteğini sonlandıracak?
Şirket, güncelleme ömrü biten telefonlar listesini güncelledi. Bu güncellemenin ardından listeye Redmi ve POCO markası altında 7 adet yeni telefon eklendi. Aşağıdan gördüğünüz cihazlar, çok yakında güncelleme almayı bırakacak.
Xiaomi’nin haziranda güncelleme desteğini bırakacağı telefonlar
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi K50i
- Redmi K40S
- POCO X4 GT
- POCO C40
- POCO F4
Listeye baktığımızda Redmi’nin Note 11 ve K serisinden cihazları görüyoruz. POCO tarafında ise X, C ve F serisinden birer cihaz eklenmiş. Bu liste pek şaşırtıcı değil çünkü Xiaomi, tıpkı diğer üreticiler gibi birkaç yıl geçtikten sonra telefonlarına desteği kesiyor. Yukarıdaki modellerin hepsi 2022 yılında piyasaya sürülmüştü.
Xiaomi tarafından paylaşılan 7 adet Redmi ve POCO telefon, Haziran 2025 itibarıyla artık Android güncellemesi ve güvenlik güncellemesi alamayacak. Bu da yeni özellikler gelmeyeceği, telefonun sorunlarının giderilmeyeceği, bir süre sonra uygulamaların normalde olduğu gibi çalışmayacağı, güvenlik açıklarına daha çok maruz kalabileceği anlamına geliyor.