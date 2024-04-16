Pazar araştırmalarıyla tanınan şirket International Data Corporation, Android-iOS savaşının 2024'te nasıl şekilleneceğiyle ilgili tahminlerde bulundu. Şirket yöneticisi Nabilla Pobal, Android'in büyüme hızı konusunda iOS'i "ikiye katlayacağını" ifade etti.

Geçtiğimiz gün, 2024’ün ilk çeyreğindeki akıllı telefon satışlarına ait veriler yayımlanmıştı. Sevkiyatlarda, Samsung’un tekrar zirveye yerleşmesi dikkat çekerken Apple için ise işlerin pek iyi gitmediği görülmüştü. Öyle ki Apple’ın sevkiyatları, yılın ilk üç ayında %10’a yakın oranda düşmüştü.

Bu verilerin ardından pazar araştırmalarıyla bilinen International Data Corporation’dan önemli bir açıklama geldi. Şirketin Araştırma Yöneticisi Nabilla Pobal, Android ve iOS savaşının 2024 genelinde nasıl geçeceğine dair tahminlerini paylaştı.

Android’in bu sene iOS’in 2 katı hızında büyüyeceği tahmin ediliyor

Pobal, CNN’e verdiği demeçte Android’in bu sene çok daha öne geçeceğini ve daha hızlı büyüyeceğini tahmin ettiklerini aktardı. IDC’ye göre Android, bu yıl içinde iOS’in “iki katı hızında” büyüme görecek. Pobal, Android’in son birkaç yılda düşüş yaşadığını, bu yüzden büyümek için daha fazla alanının olduğunu ifade etti.

Android’de böyle bir büyüme görülmesinin tahmin edilebilir olduğunu söyleyebiliriz. iPhone 16, muhtemelen çok büyük değişiklikler görmeyecek. Bu nedenle satışlarda ciddi yükselmeler olmayabilir.

Tabii ki bunların hepsi tahmin. Şimdiden 2024 geneli için kesin bir şey söylemek mümkün değil. Apple’ın yapay zekâyı iPhone’lara getirecek iOS 18 güncellemesi en azından yılın sonlarında bir değişiklik yaratabilir. Neler olacağını görmek için beklememiz gerekecek.

Samsung, 60,1 milyon satışla yılın ilk çeyreğinde %20,8 pazar payına ulaştı ve zirvedeye yerleşti. Apple ise 50 ,1 milyon satış gerçekleştirerek %17,3 pazar payında kaldı. Bu ikiliyi 40,8 milyon satış yapan ve %14,1 pazar payına ulaşarak ciddi büyüme kaydeden Xiaomi takip etti.

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