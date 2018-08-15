Adriod 9.0 Pie İle Telefonlar Daha Hızlı Olacak

Google'ın yeni göz bebeği olan Android 9.0 Pie, uygun fiyatıyla gönüllere taht kuran Android Go Edition için özel güncellemelere sahip olacak.

Google, yeni çıkacak olan Android 9.0 Pie sürümüne dayalı olarak çıkan Android Go güncellemesi ile birçok yeni özelliğin kullanıcı deneyimine sunulacağından bahsetti. Uygun fiyatlı akıllı telefonlarda kullanılan Go Edition için, kayda değer özellikler gelecek gibi duruyor. Bu özelliklerin içerisinde, bizleri en heyecanlandıranı ise; daha fazla depolama alanı vaadedilmesi oldu.

Android 9.0 Pie (Go Edition) ile bir dizi iyileştirme ve farklı özellikleri beraberinde getirecek. Daha hızlı açılış süresi, daha büyük depolama alanı ve daha basit bir kullanım deneyimi sunmaya söz veren Google, yeni sürümü bu sonbaharda paylaşacağını duyurdu. Bu yeni sürüm, Android Go kullanıcıları için oldukça kullanışlı olacağa benziyor. Çünkü Android 9.0 Pie'ın 8.0 Oreo'ya kıyasla daha fazla sıkıştırılması, 500 MB'a kadar çıkabilen ek bir depolama alanının açılmasını sağlayacağı anlamına geliyor. Google, verdiği hafıza artırma sözünü bu sayede tutmuş olacak gibi dursa da başka bir hafıza artırma özelliğinin bulunup bulunmadığı hala bir soru işareti.

Android 9.0 Pie sürümü ile birlikte, Google'ın onayladığı güvenlik özellikleri ve kullanıcıların mobil veri kullanımlarını yönetmelerine olanak sağlayacak bir panel de pakete dahil olarak geliyor. Bu özellikle birlikte Android Go işletim sistemi ile ilgili yaygın olan depolama, mobil veri yönetimi ve dijital güvenlik sorunları da ortadan kalkmış oluyor.

Sonbaharda geleceğini söylediğimiz bu sürümün lansmanının 4 Ekimde gerçekleşen yıllık donanım programı ile aynı zamana denk geleceği düşünülüyor.