Ünlü Araba markası BMW, gelecek yazdan itibaren, Android telefonlarınızı arabaya bağlayabilmenizi sağlayacak Android Auto özelliğini duyurdu.

Ünlü Araba markası BMW, gelecek yazdan itibaren, Android telefonlarınızı arabaya bağlayabilmenizi sağlayacak Android Auto özelliğini duyurdu. Yapılan baskılardan sonra Almanyalı otomobil üreticisi, iDrive 7.0 kontrolör sistemine Android Auto desteğini katacağını açıkladı. Bunun yanında BMW, iOS cihazlarını bağlamak için kullanılan Apple CarPlay özelliğini etkinleştirmek için talep edilen ücretten de vazgeçtini duyurdu.

BMW, Kullanıcı Yorumlarını Dikkate Aldı

Şirketin ürün yöneticiminden sorumlu Peter Henrich yaptığı açıklamada: “Birçok BMW kullanıcısı, yoldan sapmadan ve dikkatlerinin dağılmadan, bazı Android akıllı telefon özelliğini güvenli bir şekilde kullanmak için BMW içinde Android Auto sisteminin önemini vurguladı.” İfadelerine yer verdi. Bu açıklamaların devamında ise Temmuz 2020’den itibaren iDrive 7.0 sistemine sahip olan tüm arabalarda Android Auto sistemi bulunacak.

Geçtiğimiz yaz Google, Android Auto sistemi üzerinde yaptığı güncelleme ile 2015’deki ilk halinden çok farklı konuma getirdi. Günümüzde bir bağlantı yapmak için her hangi bir kablo kullanmamıza gerek yok fakat bu belirli; Pixel, Nexus, Glaxy, Note cihazlarında geçerlidir.

BMW ilk olabilir

Android Auto ve Apple CarPlay sistemi ile birlikte BMW kullanıcıları, ekstra hiçbir ücret ödemeden telefonlarını istedikleri gibi bağlayıp, her açıdan istedikleri gibi kullanabilecekler fakat BMW bunu yapan ilk marka mı olacak, göreceğiz.

Bilmeyenler için: Android Auto nedir?

Android Auto Google tarafından geliştirilen bir akıllı telefon projeksiyon standardı ve Android işletim sisteminde çalışan mobil cihazların sağladığı gösterge ünitesidir. 25 Haziran 2014'te Google I/O etkinliğinde tanıtıldı, 19 Mart 2015 tarihinde yayımlandı. Yaklaşık 40 ayrı otomobil firması ile yapılan anlaşmalar sonucunda hayata geçirilen teknolojidir. Google'ın oluşturduğu bu uygulama ile aracın içinde bulunan ekrandaki tuşlara, dokunmatik ekrana, hoparlöre, mikrofona vs. erişim sağlayabilirsiniz.