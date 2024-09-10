Apple'ın iPhone 16 modelleriyle tanıttığı yeni "Kamera Denetimi" tuşu tam olarak ne işe yarayacak? Bu içeriğimizde yeni tuşun yapabildiklerine bakıyoruz.

Apple, dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikle iPhone 16 ailesini resmen bizlerle buluşturdu. iPhone 16 modelleri birçok önemli yenilikle geliyordu. Şüphesiz bunlardan en çok dikkat çekeni, “Kamera Denetimi” ismi verilen yepyeni bir tuştu.

Bu tuş, iPhone 16’nın sağ tarafında güç tuşunun altına yerleştirildi ve birden fazla işlevi yerine getirmek için tasarlandı. Biz de bu içeriğimizde tam olarak ne işe yarayacağını sizlere açıkladı.

Kamera Denetimi, fotoğraf çekme ve video kaydı işlemlerinde kullanılabilecek

Basitçe konuşacak olursak Kamera Denetiminin bir “deklanşör tuşu” görevi gördüğünü söyleyebiliriz. Kullanıcılar, bu tuş yoluyla çok daha kolay bir şekilde fotoğraf veya video çekebilecekler.

Ancak haptik geri bildirim özelliğine de sahip olan bu tuşun dokunmaya hassas yapısı, her bir farklı dokunuşun farklı işlevlere yaramasını sağlayacak. Ayrıca yazılım desteği sayesinde Kamera uygulamasında manuel olarak uğraşmadan kolayca kontrol işlevleri arasında geçiş yapmaya da olanak tanıyacak. Nasıl çalışacağını aşağıya ekledik.

Tek tık – Kamera uygulamasını açma

Kamera uygulaması açıkken tek tık – Fotoğraf çekme

Basılı tutma – Videoya çekme

Hafif basma – Kontrol seçeneklerini açma

Çift hafif basma – Kamear önizleme menüsünü açma

Kaydırma – Mevcut ayar seçenekleri arasında geçiş yapma, yakınlaştırma veya derinlik gibi özellikleri ayarlama

Kamera Denetimi tuşunun yalnızca Apple’ın Kamera uygulamasına özel olmayacağını, üçüncü taraf hizmetlerle de uyumlu çalışacağını belirtelim. Yani sosyal medya platformları gibi uygulamalarda çalışacak, geliştiriciler bu tuştan yararlanarak kendi uygulamaları için ayarlamalar yapabilecek.

Yapay zekâ sayesinde merak ettiğiniz şeyler hakkında kameranız yoluyla kolayca bilgi edinebileceksiniz

Kamera Denetimi, yılın ilerleyen zamanlarında “Visual Intelligence” ismi verilen bir yapay zekâ özelliği kazanacak. Bu özellik, kullanıcının kamerayı açıp bir nesneye doğrultarak Kamera Denetimi tuşuna yapacağı tek tıkla o nesne hakkında hızlıca bilgi edinmesini sağlayabilecek.

Örneğin bir köpeği çektiğinizde o köpeğin türünü öğrenebileceksiniz ya da bir restoranı çektiğinizde o mekân hakkında detayları göreceksiniz. Kamera Denetimi’nin bir ürünü satın almak için Google’da arama yapmak veya bir sorunu çözmek için ChatGPT’yi kullanmak gibi 3. taraf hizmetlerle de çalışacağını ekleyelim.

Kamera Denetimi tuşu hakkındaki detaylar bu kadar. Başta çok fazla gerekli gibi bir tuş olarak görülmese de yapabildikleriyle kullanıcıların hayatını biraz daha kolay hâle getirebileceğini söyleyebiliriz.

iPhone 16 modelleri 64.999 TL’den başlayan fiyatlarla 13 Eylül günü ön siparişe açılacak. Telefonların teslimatları ise 20 Eylül’de yapılacak. Tüm detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.