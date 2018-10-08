Samsung Galaxy Note9'un Android Pie Arayüzlü İlk Görüntüsü

Android Pie'ın sızan dosyaları kurcalandıkça, yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi de Samsung Galaxy Note 9'un yeni kullanıcı arayüzü.

XDA Developers'ın elde ettiği Galaxy Note9 Android Pie kurulumu sayesinde, yeni Samsung Experience 10 arayüzünün nasıl göründüğünü öğrendik. En azından firmanın Note serisindeki amiral gemisi Note9 için.

Samsung Experience 10 pek çok büyük değişiklikle geliyor, ki bu aslında hiç şaşırtıcı değil. Sonuçta bu arayüz, Samsung'un özelleştirdiği Android skini.

Galaxy Note9 Android Pie yazılımı da, tıpkı Galaxy S9 yazılımı gibi koyu ve transparan bir temaya ve bildirim gölgelerine sahip. Yine çabuk geçiş ve ayarlar uygulaması da bu güncellemede var. Her ne kadar yazılım daha yapım aşamasında olduğu için yer yer hamlıklar görünse de, en azından Samsung'un ne yönde ilerlediği hakkında fikir vermesi açısından önemli. Örneğin, ayarlar uygulaması siyah zemin üzerine beyaz kartlarla oluşturulmuş, bu kartlar gece temasında griye dönüyor.

Samsung'un mesajlar ve rehber gibi kendi uygulamalarının çoğu da elden geçiriliyor. Kamera uygulaması artık ekranın en alt kısmında farklı kamera modu seçeneklerine sahipken, AR Emojiler ve Bixby Vision ekranın üst kısmına taşınmış. Kamera arayüzü Galaxy A7'de gördüğümüzden çok da farklı değil. Örneğin bir sahneye yakınlaşmak istediğimizde telefotoya geçiş için kullanabileceğimiz yeni bir tuş ekleniyor. AR Emoji teknolojisinin geliştiği iddia edilse de henüz ispatlanmış bir şey yok.

Beta Programından Ses Seda Yok

Bir beta programının planlar arasında olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Samsung'un Android Oreo Beta programı çok da verimli olmamış, pek çok sorun güncellemenin resmi yayınına aktarılmıştı. Umalım da bu defa Samsung dersini daha iyi çalışmış olsun.

Aşağıda yer alan ekran görüntüleri, Samsung Experience 10'un Galaxy Note9'da nasıl göründüğünü gösteriyor.