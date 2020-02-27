Piyasadaki En İyi Android TV Cihazları

Eğer TV'niz için iyi bir yardımcı arıyor ve Android destekli cihazlara göz atıyorsanız sizin için güncel bir liste hazırladık. Televizyonlarınızı birer akıllı telefona dönüştüren, piyasada bulunan en iyi cihazlara değindik.

Akıllı televizyonlara sahip değilseniz, televizyondan Netflix, YouTube ve diğer uygulamaları kullanmak için telefonlarınızı ya da bilgisayarlarınızı kullanmanız gerekiyor. Android TV cihazları ise tüm bunları bir kenara atarak tek başlarına adeta bir televizyon görevini üstleniyorlar. En iyi cihazlar 4K, 60 FPS’e kadar destek veriyor. Ayrıca Netflix’ten film izlemenin yanı sıra oyun oynamaya da imkan tanıyor.

Android TV fiyatları oldukça değişken. Başlangıç cihazları ortalama 200-300 TL arasında oluyor. Fiyat yukarıya tırmandıkça cihazların özellikleri de artıyor. Ancak bu genellikle görüntü kalitesi ve işlemci ile oluyor. Yüksek fiyata satılan cihazlar çok daha iyi görüntü kalitesi sunuyor. Ayrıca oyun oynamak isteyenler için de daha fazla RAM ve kaliteli işlemcilere sahipler. Gelin en iyi Android TV kutularına beraber bakalım.

Piyasadaki en iyi Android TV kutuları:

NVIDIA SHIELD TV Pro,

NVIDIA Shield TV,

Zidoo Z9S TV,

Wechip T95Z Plus,

Xiaomi Mi Box S,

Amazon Fire TV,

Case 4U Tanix TX6 4K HDR TV,

Wechip V8 Android TV,

Dolamee D5 Android TV,

Puersit X96 Mini TV,

Puersit X96 Mini TV:

Maksimum çözünürlük: 4K, 60 FPS

İşletim sistemi: Android 9.0

İşlemci: S905W ARM Cortex A53, ARM Mali-450MP

Bellek: 2 GB

Dahili depolama: 16 GB

Video çıkışı: HDMI

Ortalama fiyat: 215 TL

X96 Mini modeli için kullanıcı yorumlarına baktığımızda aslında tam bir fiyat-performans ürünü diyebiliriz. Android TV’yi sadece farklı bir televizyonda Netflix veya YouTube izlemek için alıyorsanız ürün fazlasıyla yeterli olacaktır. Özellikle bu fiyata 4K çözünürlük desteklemesi de oldukça iyi bir özellik. İndirmekte zorlandığınız ürünleri veya Play Store’dan indiremediklerinizi APK olarak da yükleyebilirsiniz.

Dolamee D5 Android TV Box:

Maksimum çözünürlük: 4K

İşletim sistemi: Android 5.1

İşlemci: Rockchip RK3229, Mali 400MP2

Bellek: 2 GB RAM

Dahili depolama: 8 GB

Video çıkışı: HDMI

Ortalama fiyat: 350 TL

Android oyunları oynamak yerine daha çok video izlemek, Netflix, Facebook veya Skype gibi uygulamaları kullanmak isteyen kullanıcılar için daha uygun olan bir model. 4K desteği de bulunan bu model için işletim sisteminin eski olduğunu söyleyebiliriz. Hızlı veya video için iyi bir model ama özellikle yeni çıkan Android oyunlarda performans sıkıntısı yaşatabilir. Eski bir model olmasına rağmen hâlâ tercih edilmeye devam ediliyor.

Wechip V8 Android TV Box:

Maksimum Çözünürlük: 4K

İşletim sistemi: Android 7.1.2

İşlemci: Cortex-A53, Amglogic S905w Octa core 64 Bit

Bellek: 1 GB RAM

Dahili depolama: 8 GB

Video çıkışı: HDMI

Ortalama fiyat: 350 TL

Listedeki Android TV’ler arasında WiFi çekimi en kuvvetli olan modellerden biri. Yine müzik dinlemek, film izlemek veya ufak boyutlardaki oyunları oynamak için ideal olduğunu söyleyebiliriz. Kumandası aynı zamanda fare olarak da kullanılabiliyor ancak yine de USB girişinden fare bağlayabiliyorsunuz. Yüksek çözünürlükte film veya video izlemek isteyenler için uygun bir model olacaktır.

Case 4U Tanix TX6 4K HDR TV:

Maksimum Çözünürlük: 4K

İşletim sistemi: Android 9.0

İşlemci: Allwinner H6, ARM Cortex-A53, Mali-T720

Bellek: 4 GB RAM

Dahili depolama: 32 GB

Video çıkışı: HDMI

Ortalama fiyat: 389 TL

Case 4U Tanix için tam bir fiyat-performans canavarı diyebiliriz. İşletim sisteminin güncel olması, diğer Android TV Box modellerine göre daha fazla hafızaya ve belleğe sahip olması da onu üste çıkarıyor. Özellikle film ve video izlemek dışında oyun da oynamak isteyenler için uygun bir tercih olacaktır. Eğer internet bağlantınız veya WiFi hızınız yeterliyse Netflix’te yüksek çözünürlükte filmler izleyebiliyorsunuz.

Amazon Fire TV:

Maksimum Çözünürlük: 4K

İşletim sistemi: Android 9.0

İşlemci: MediaTek, Power VR GX6250

Bellek: 2 GB RAM

Dahili depolama: 8 GB

Video çıkışı: HDMI

Ortalama fiyat: 400 TL

Amazon tarafından çıkarılan ürün piyasadaki en çok özelliğe sahip Android TV kutuları arasında yer alabilir. Bu modeli aldıktan sonra Amazon’un diğer servislerini de bu ürün ile kullanabiliyorsunuz. Örneğin Alexa’yı satın alırsanız, sesli komut ile Android TV’nizi yönlendirebilirsiniz. Ayrıca cihazın depolaması hafıza kartları ile 200 GB’a kadar çıkarılabiliyor.

Xiaomi Mi Box S:

Maksimum Çözünürlük: 4K, 60 FPS

İşletim sistemi: Android 8.1

İşlemci: Cortex-A53, Mali 450

Bellek: 2 GB RAM

Dahili depolama: 8 GB

Video çıkışı: HDMI

Ortalama fiyat: 420 TL

Türkiye’de en çok kullanılan Android TV Box modelleri arasında yer alan Mi Box S, Google Asistan destekli olarak sunuluyor. Yani sesli komutlar, Google hizmetleri ve yüksek kalitede Android oyunlar oynamanızı sağlayabilir. Sesli komut özelliği sadece belirli dillerde çalışıyor. Ayrıca kurmak istediğiniz farklı uygulamalar olursa USB yardımıyla APK dosyasıyla kurabilirsiniz. Aynı zamanda Chromecast özelliği de bulunuyor.

Wechip T95Z Plus:

Maksimum Çözünürlük: 4K, 60 FPS

İşletim sistemi: Android 7.1

İşlemci: ARM Cortex-A53, Mali-T820MP3

Bellek: 2 GB RAM

Dahili depolama: 16 GB

Video çıkışı: HDMI

Ortalama fiyat: 600 TL

Her şeyden önce cihaz tasarımının oldukça şık olduğunu söylemek gerek. İnternette ortalama fiyatı 600 TL olan model, grafik kalitesiyle dikkat çekiyor. Özellikleri bakımından genel olarak yüksek çözünürlükte film veya video izlemek için uygun diyebiliriz. Bir de işletim sistemi açısından biraz geride kaldı. Ancak yine de hâlâ tercih ediliyor ve performans olarak istediğinizi bulabilirsiniz.

Zidoo Z9S TV:

Maksimum Çözünürlük: 4K, 60 FPS

İşletim sistemi: Android 7.1

İşlemci: Realtek RTD1296 ARM Cortex-A53, ARM T820 MP3(3-core)

Bellek: 2 GB RAM

Dahili depolama: 16 GB

Video çıkışı: HDMI

Ortalama fiyat: 1.400 TL

Görüntü kalitesi ve çözünürlük bakımından en iyi Android TV Box modelleri arasında yer alıyor. İşletim sistemi olarak Android 7.1 kullansa da, cihaz diğer özellikleriyle bu arayı kapatmayı başarıyor dersek yanlış olmaz. Özellikle görüntü kalitesine odaklanılmış ve gerçekçi bir görüntü sağlamak amacıyla ciddi özellikler eklenmiş. Cihazın içerisinde ayrıca kendi uygulamaları da yer alıyor.

NVIDIA Shield TV:

Maksimum Çözünürlük: 4K, 60 FPS

İşletim sistemi: Android 9.0

İşlemci: NVIDIA Tegra X1

Bellek: 2 GB RAM

Dahili depolama: 8 GB

Video çıkışı: HDMI

Ortalama fiyat: 2.000 TL

NVIDIA’nın kendi işlemcilerini kullandığı bu modelin aynı zamanda bir de NVIDIA Shield TV Pro versiyonu bulunuyor. Alexa ve Google Asistan ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Söz konusu NVIDIA olunca tahmin edebileceğiniz gibi oyunlar konusunda da oldukça iyi bir iş çıkarmışlar. Neredeyse tüm mobil oyunları hiç kasmadan oynayabiliyorsunuz. Ayrıca Google ve Amazon servisleri de cihazın içerisinde yer alıyor.

NVIDIA Shield TV Pro:

Maksimum Çözünürlük: 4K, 60 FPS

İşletim sistemi: Android 9.0

İşlemci: NVIDIA Tegra X1

Bellek: 3 GB RAM

Dahili depolama: 16 GB

Video çıkışı: HDMI

USB: 2 tane USB 3.0

Ortalama fiyat: 3.200 TL

NVIDIA Shield TV’nin Pro versiyonunda göze çarpan ilk değişiklikler 3 GB RAM ve 2 tane USB 3.0 portu oluyor. Pro modelinin daha hızlı işlemler ve oyunlar için yapıldığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda 8 GB’lık depolama alanı Pro versiyon ile 16 GB’a çıkarılmış. NVIDIA Android TV’lerin en güzel yanı ise sürekli olarak güncelleme alması. Yani ürünü aldıktan sonra da yepyeni özellikler gelebiliyor.

En iyi Android TV cihazları bu şekilde. Akıllı televizyona sahip olmayanların televizyonlarını saniyeler içerisinde akıllı yapan bu televizyonların tamamı 4K çözünürlüğü destekliyor. Aslında cihazlar arasındaki farklar daha çok görüntü ve renk kalitesi ile ölçülüyor dersek yanlış olmaz. Bir de bazı cihazlar daha fazla RAM ve daha iyi işlemciye sahip olduğu için oyunlarda iyi performans veriyor. Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.