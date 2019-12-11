Android telefonlar üzerinde sık sık güncellenen uygulamalar bazen hiç de kullanıcıların istediği şekilde sonuçlanmıyor. Böyle durumlarda bir uygulamanın güncellemesini geri almak mümkün. Biz de bu işlemlerin nasıl yapılacağını anlatıyoruz.

Android platformunda kullanılan uygulamalar oldukça sık bir güncelleme trafiğine sahip. Özellikle Youtube, Twitter, Facebook ve Instagram gibi uygulamalar düzenli olarak güncellenerek, tasarımlarında radikal değişikliklere uğrayabiliyorlar. Bu değişiklikler de her kullanıcı tarafından bazen hoş karşılanmıyor. Böyle bir durumda uygulamanızı eski haline geri getirmeniz mümkün.

Maalesef bahsettiğimiz işlemi Google Play Store üzerinden birkaç tane tuşa basarak gerçekleştiremiyoruz. Bunun yerine, yazımızda paylaşacağımız en güvenilir APK siteleri üzerinden uygulamanızın eski bir sürümünü akıllı telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Böylelikle sevmediğiniz yeni tasarımlardan kurtulabiliyorsunuz. Aynı zamanda yeni sürümü sürekli olarak çöken uygulamaların da eski sürümlerini kullanabilirsiniz.

Birazdan vereceğimiz işlemleri gerçekleştirmeden önce telefonunuzda uygulamaları otomatik olarak güncelleştirme özelliğini kapatmanız gerekiyor. Bunu yapmak için ilk olarak Google Play Store uygulamasına gidin. Sol üstte bulunan “üç çizgiye” bastıktan sonra açılan ekranda “Ayarlar” tuşuna basın. Genel sekmesinin altında bulunan “Uygulamaları otomatik güncelle”ye dokunun. “Uygulamaları otomatik olarak güncelleme”yi seçerek “Tamamlandı” butonuna basın.

Android cihazlarda uygulama güncellemesi nasıl geri alınır?

Ana sayfada “ Ayarlar ” düğmesine basın.

” düğmesine basın. Uygulamalar sekmesine gidin.

sekmesine gidin. Güncellemesini geri almak istediğiniz uygulamaya dokunun.

dokunun. Uygulamayı bu ekrandan silin .

. Telefonunuzdan bir tarayıcı kullanarak güvenilir bir APK sitesine gidin.

gidin. Geri almak istediğiniz uygulamayı bu sitede bulun .

. Dilediğiniz sürümü seçerek indirin.

seçerek indirin. APK’yı telefonunuza kurun.

Madde madde göstermek kolay. Şimdi de her maddenin üstünden açıklayıcı bir dille geçelim. Yapmanız gereken ilk şey, mevcut güncellemesini geri almak istediğiniz uygulamayı telefonunuzdan kaldırmak. Bunun için uygulamayı ana ekranınızda bulunan simgesine basılı tutarak da yapabilirsiniz. Ayarlar içinden de. Ayarlar içinden yapmak için Ayarlar, Uygulamalar, "istediğiniz uygulama”, Sil yolunu izleseniz yeterli olacaktır.

Uygulamayı telefonunuzdan kaldırmanızın sebebi, geçmiş bir sürümün daha yeni bir sürüm varken yüklenemeyecek olması. Uygulamayı kaldırdıktan sonra en güvenilir iki APK sitesi olan APKMirror ve APKPure gibi sitelerden yüklemek istediğiniz uygulamayı bulun. Bunu yapmak için sitenin arama kutucuğuna uygulamanın ismini yazmanız yeterli.

Uygulamayı bulduktan sonra hangi eski sürümü indirmek istediğinizi seçmeniz gerekecek. Biz bu işlemi APKMirror üzerinden anlatacağız. Ancak APKPure üzerinde de çok benzer adımları takip ederek bir uygulamanın eski sürümlerinden bir tanesini indirmek mümkün. Şimdi gelelim bu işlemi nasıl yapacağınıza.

İlk olarak APKMirror’ın sitesine telefonunuz üzerinden girin. Daha sonra sitede bulunan arama kutucuğuna indirmek istediğiniz uygulamanın adını yazın. Arama sonuçlarında bulunan “APPS” sekmesine tıklayın. Orada indirmek istediğiniz uygulamanın üstüne tıklayın. Sayfayı biraz aşağı kaydırdığınız takdirde uygulamanın eski sürümlerini göreceksiniz. Burada aynı zamanda sürümlerin yayınlanma tarihleri de yazıyor.

Seçtiğiniz sürümün sağ tarafında bulunan indirme tuşuna basın. Açılan sayfada biraz aşağıya inince farklı Android sürümleri için yayınlanmış APK dosyaları görünüyor. Kullandığınız Android sürümüne uygun olan dosyaya tıklayın. İndirme işlemi otomatik olarak başlayacak.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra inen APK dosyasını çalıştırın. Sonrasında Android Paket Yükleyicisi devreye girerek APK dosyasının kurulumunu başlatacak. Kurulum başarıyla sona erdikten sonra uygulamanızı eski bir sürümde kullanmaya başlayabilirsiniz. Akıllarda bir soru kalmış olabilir: “Güncellemeleri geri almak sorun yaratır mı?”

Android’de uygulama güncellemesini geri almak sorun yaratır mı?

Android cihazlarda bir uygulamanın güncellemesini geri almak telefonunuza bir zarar getirmez. Bir uygulamanın güncellemesini geri almak için kullanacağınız APK dosyasını APKMirror ve APKPure gibi dünya çapında güven duyulan sitelerden indirdiğiniz takdirde telefonunuzda bir sorunla karşılaşmazsınız. Yani telefonunuzun sağlığı için yapmanız gereken tek şey APK dosyasını nerden indirdiğinize dikkat etmek.

Diğer yandan uygulamanın çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlar mevcut. Verilebilecek en büyük örneklerden birisi güvenlik önlemleri. Instagram ve Facebook gibi sık sık güncellenen uygulamalarda genellikle güvenlik endişesinden dolayı böyle bir yol izlenir. Geliştiriciler, uygulamalarını kötü amaçlı yazılımlardan korumak için sürekli yeni güvenlik önlemleri alırlar. Eski bir sürüm kullanmak sizi bu önlemlerden mahrum bırakabilir.

Öte yandan, güncellemesini geri almak istediğiniz uygulamalarda o ana kadar yaptığınız işlemlerin yok olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Örneğin bir oyunun eski bir sürümünü indirecekseniz, o oyunda kaydettiğiniz ilerlemelerin yok olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. İlerlemelerinizi kaybetmemek için Android uygulama yedekleme programlarını kullanabilirsiniz.

Android uygulama yedekleme nasıl yapılır?

Eski bir sürümünü yüklemek istediğiniz uygulamayı ilk önce silmeniz gerektiği için içinde bulunan verileri de silmeniz gerekiyor. Ancak bu durum o verileri tamamen kaybetmek zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor. Akıllı telefonunuzda bulunan bir uygulamayı yedeklemenizi sağlayan uygulamalar mevcut. Super Back Up da bu uygulamalardan bir tanesi.

Uygulamayı telefonunuza yükledikten sonra yedekleme işlemi için yapmanız gereken şeyler oldukça basit. Uygulamayı açtıktan sonra karşınıza gelen ekranda “Uygulamaları” seçeneğine tıklayın. Telefonunuzda yüklü olan uygulamalar listelenecek. Yedeklemek istediğiniz uygulamanın yanındaki kutucuğu tikleyin. Alt tarafta bulunan “Yedekle” butonuna basın. İşlem tamamlandığı zaman uygulamanız arşivlenmiş olacak.

Yedeklediğiniz bir uygulamayı geri yüklemek için uygulamaların listelendiği ekranda “Arşivlenmiş” sekmesine basın. Yüklemek istediğiniz uygulamanın yanında bulunan kutucuğa tik atın. Daha sonra alt tarafta bulunan “Yükle” butonuna basın. İşlem bu kadar. Yalnız bu uygulamanın en verimli şekilde çalışması için telefonunuzun root işleminden geçmiş olması gerekiyor. Root olmadan bazı uygulamalar geri yüklenirken başarısız oluyor.

Sonuç: APK dosyalarına güvenebilir miyiz?

Güncellemesini geri almak istediğiniz bir uygulamayı Google Play Store üzerinden indirmek gibi bir seçeneğiniz olmadığı için biraz zaman alan işlemler yapmanız gerekiyor. Eğer değişiklik yapmak istemenizin sebebi sizin için önemliyse yukarıda verdiğimiz adımları kullanarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yazımızı tamamlamadan önce uygulamaların eski sürümlerini kullanmanın güvenlik açısından büyük tehditler oluşturabileceğini yeniden hatırlatmış olalım. Aynı zamanda eski bir sürümün APK dosyasını da yalnızca güvenilir APK siteleri kullanarak indirmeniz gerektiğini de sakın unutmayın.

Bir uygulamanın güncellemesini geri almanın nasıl yapılacağını anlattığımız yazının sonuna geldik. Dilerseniz yazımızda bahsettiğimiz APKPure ve APKMirror sitelerinin neden en güvenli APK sitelerinden bazıları olduğunuz anlattığımız yazımıza da buradan ulaşabilirsiniz. Yine aynı yazıda bulunan diğer güvenilir APK sitelerine de göz atabilirsiniz.