Google'dan Android İçin Yeni Erişilebilirlik Özellikleri

Google, Dünya Erişilebilirlik Farkındalık Günü dolayısıyla Android platformu için yeni erişilebilirlik özellikleri yayınladı. Söz konusu yenilikler arasında müzik çalma veya birini arama gibi eylemler için özelleştirilmiş düğmeler oluşturulmasına izin veren Google Asistan destekli Action Blocks uygulaması da yer alıyor.

2012 yılından bu yana kutlanan Dünya Erişilebilirlik Farkındalık Günü, fiziksel ve zihinsel engelli insanların günlük hayatlarında karşılaştıkları dijital sorunlara dikkat çekiyor. Apple, Google ve Facebook gibi dev şirketler, teknolojinin imkanlarından her bireyin eşit şekilde faydalanması için çeşitli erişilebilirlik özelliklerini kendi platformlarına dahil ediyor.

Dünya Erişilebilirlik Farkındalık Günü’ne bu sene de kayıtsız kalmayan Google, Android platformu için çok önemli erişilebilirlik özellikleri yayınladı. Söz konusu özelliklerden her biri, engelli bireyler için oldukça değerli. Örneğin; Action Blocks adındaki uygulama, müzik çalma ve rehberden birini arama gibi zihinsel engelli bireyler için uğraştırıcı olabilecek görevlere yönelik özelleştirilmiş düğmeler oluşturulmasına imkan sağlıyor.

Google Asistan ile desteklenen Action Blocks, bazı işlevleri sesli komutlarla kullanmaya izin veriyor

Google Asistan ile desteklenen Action Blocks, sesinizi bazı işlevler için kullanmanızı da izin veriyor. Action Blocks uygulamasını yükledikten sonra, önceden tanımlanmış eylemler listesinden seçim yaparak veya kendiniz yazarak komutlar ayarlayabilirsiniz. Google Asistan ile çalıştığı için, sesinizle istediğiniz her şeyi yazabiliyorsunuz. Eklediğiniz işlevin başarılı bir şekilde çalıştığını test ettikten sonra, ana ekranda bir düğme olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu düğmeye kendi özel simgenizi koyabileceğinizi de söylemiş olalım.

Google, en sevilen Android uygulamalarından biri olan Live Transcribe’ı da yeniledi. Konuşmayı otomatik olarak çeviren ve yazılı metne dönüştüren uygulama, transkripsiyon motorunun tanıyamayabileceği, özellikle de yazıya dökülmesi zor bir ad veya teknik terim gibi belirli kelimeleri kaydetmenizi sağlıyor.

Live Transcribe, konuşmayı otomatik olarak çeviriyor ve yazılı metne dönüştürüyor

Live Transcribe zaten transkripsiyonları yerel olarak kaydetme olanağı sunuyordu, ancak şimdi Google, nihayet onları anahtar kelimeye göre arama imkanı tanıyor. Şirket, arama verilerinin Google sunucuları yerine yerel olarak telefonunuzda saklanacağını belirtiyor. Son olarak Live Transcribe, bir ortamda adınız telaffuz edildiğinde telefonun titremesini de sağlıyor. Bunun için kendi isminizi ya da dilediğiniz bir kelimeyi uygulamaya girmeniz yeterli. Söz konusu özellik, işitme engelli veya işitme güçlüğü çeken insanlar için oldukça değeli.

Google'ın Action Blocks uygulaması hakkında yayınladığı video