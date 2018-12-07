Ankara Startup Zirvesi 16 Aralık'ta Bilkent Otel'de

Türkiye’de düzenlenen ilk Start-up zirvesi, aynı zamanda üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen en büyük Start-up zirvesi olan Ankara Startup, Türkiye’deki girişimle ilgilenen herkesi etkinliğe bekliyor. Bilkent Genç Girişimciler Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlik, melek yatırımcıları ve yatırım ağlarını, projesi olan girişimcilerle bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Etkinliğin misyonu, ‘Türkiye’nin her yerinden başvuran erken aşama girişimleri yatırımcılarla buluşturarak girişimlerin büyümesine yardım etmek ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak, yaptığımız bu etkinlikle Ankara’daki girişimcilik ekosistemini tüm Türkiye’ye ve dünyaya duyurmak.’ şeklinde tanımlanıyor. 16 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşecek etkinliğe Bilkent Otel ev sahipliği yapacak. Webtekno olarak bizim de sponsor olduğumuz etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıdan etkinliğin tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

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