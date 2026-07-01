Claude'un arkasındaki şirket Anthropic'in ABD hükûmetiyle geçen 18 günlük krizi sona erdi.

Yapay zekâ sektörü geçtiğimiz hafta ufak bir soğuk savaş döneminden geçti desek yalan olmaz. Anthropic, ABD hükûmetiyle girdiği ve tüm sektörü yerinden oynatan 18 günlük kriz sonrası kaldırdığı modelleri geri getirdi.

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ABD Ticaret Bakanlığı, şirketin en gözde modelleri olan Claude Fable 5 ve Mythos 5 üzerindeki ihracat yasaklarını tamamen kaldırdığını açıkladı.

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Bilmeyenler için mini özet:

Her şey 9 Haziran’da Anthropic’in yeni canavarı Fable 5’i tanıtmasıyla başladı ancak sadece üç gün sonra, Washington’dan CEO Dario Amodei’nin masasına "ulusal güvenlik" gerekçeli acil bir emir ulaştı. Buna göre yabancı uyruklu hiç kimse bu modeli kullanamazdı...

Kullanıcıları gerçek zamanlı olarak milliyetine göre ayırmanın teknik olarak imkansız olduğunu belirten Anthropic, radikal bir karar aldı ve iki modeli de küresel olarak tamamen kapattı. Birkaç saat içinde AWS, Google Cloud ve Microsoft platformları karanlığa gömüldü. Finanstan sağlığa kadar dev şirketler, en güvendikleri yapay zekâ hizmetinin yeni ve en güçlü modelinden yararlanamamaya başladı.

Yasak kaldırıldı

Beyaz Saray, modelde kritik bir açık olduğunu iddia ederken, tepkiler de gecikmedi. Bu yasağın sadece Çinli açık kaynak geliştiricilerin işine yarayacağını savunan devlerin baskısı sonuç verdi ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick geri adım atmak zorunda kaldı.

Bu 18 günlük kaosun ardından ABD Ticaret Bakanlığı ihracat yasaklarını kaldırdı. Fable 5 bugünden itibaren tekrar kullanılabilir olacak.