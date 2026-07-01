Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

18 Günlük Kriz Sona Erdi: Anthropic'in Fable 5 Modeline Getirilen Yasak Kaldırıldı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Claude'un arkasındaki şirket Anthropic'in ABD hükûmetiyle geçen 18 günlük krizi sona erdi.

18 Günlük Kriz Sona Erdi: Anthropic'in Fable 5 Modeline Getirilen Yasak Kaldırıldı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ sektörü geçtiğimiz hafta ufak bir soğuk savaş döneminden geçti desek yalan olmaz. Anthropic, ABD hükûmetiyle girdiği ve tüm sektörü yerinden oynatan 18 günlük kriz sonrası kaldırdığı modelleri geri getirdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, şirketin en gözde modelleri olan Claude Fable 5 ve Mythos 5 üzerindeki ihracat yasaklarını tamamen kaldırdığını açıkladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Google Gemini'a Öğrencilerin İşini İnanılmaz Kolaylaştıracak Özellik Geldi: Ders Çalışmaya Nereden Başlasam Derdine Son!

Google Gemini'a Öğrencilerin İşini İnanılmaz Kolaylaştıracak Özellik Geldi: Ders Çalışmaya Nereden Başlasam Derdine Son!

ChatGPT'nin Yeni Ses Modeli "GPT Bidi 1" Ortaya Çıktı: En Akıcı İnsansı Konuşma ve Dinleme Deneyimi!

ChatGPT'nin Yeni Ses Modeli "GPT Bidi 1" Ortaya Çıktı: En Akıcı İnsansı Konuşma ve Dinleme Deneyimi!

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

İçerikten Görseller

18 Günlük Kriz Sona Erdi: Anthropic'in Fable 5 Modeline Getirilen Yasak Kaldırıldı!
2
2

Bilmeyenler için mini özet:

2

Her şey 9 Haziran’da Anthropic’in yeni canavarı Fable 5’i tanıtmasıyla başladı ancak sadece üç gün sonra, Washington’dan CEO Dario Amodei’nin masasına "ulusal güvenlik" gerekçeli acil bir emir ulaştı. Buna göre yabancı uyruklu hiç kimse bu modeli kullanamazdı...

Kullanıcıları gerçek zamanlı olarak milliyetine göre ayırmanın teknik olarak imkansız olduğunu belirten Anthropic, radikal bir karar aldı ve iki modeli de küresel olarak tamamen kapattı. Birkaç saat içinde AWS, Google Cloud ve Microsoft platformları karanlığa gömüldü. Finanstan sağlığa kadar dev şirketler, en güvendikleri yapay zekâ hizmetinin yeni ve en güçlü modelinden yararlanamamaya başladı.

Yasak kaldırıldı

2

Beyaz Saray, modelde kritik bir açık olduğunu iddia ederken, tepkiler de gecikmedi. Bu yasağın sadece Çinli açık kaynak geliştiricilerin işine yarayacağını savunan devlerin baskısı sonuç verdi ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick geri adım atmak zorunda kaldı.

Bu 18 günlük kaosun ardından ABD Ticaret Bakanlığı ihracat yasaklarını kaldırdı. Fable 5 bugünden itibaren tekrar kullanılabilir olacak.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Google Chrome'un Yeni Güncellemesiyle Birlikte Gemini Artık Ekranda Tam Olarak Neye Baktığınızı Görebilecek

Google Chrome'un Yeni Güncellemesiyle Birlikte Gemini Artık Ekranda Tam Olarak Neye Baktığınızı Görebilecek

Google Gemini'a Öğrencilerin İşini İnanılmaz Kolaylaştıracak Özellik Geldi: Ders Çalışmaya Nereden Başlasam Derdine Son!

Google Gemini'a Öğrencilerin İşini İnanılmaz Kolaylaştıracak Özellik Geldi: Ders Çalışmaya Nereden Başlasam Derdine Son!

ChatGPT'nin Yeni Ses Modeli "GPT Bidi 1" Ortaya Çıktı: En Akıcı İnsansı Konuşma ve Dinleme Deneyimi!

ChatGPT'nin Yeni Ses Modeli "GPT Bidi 1" Ortaya Çıktı: En Akıcı İnsansı Konuşma ve Dinleme Deneyimi!

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Yapay Zeka Claude Anthropic

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

2026 KGM Torres Alınır mı? Tasarımı, 4x4 seçeneği ve Merak Ettiğiniz Her Şey

2026 KGM Torres Alınır mı? Tasarımı, 4x4 seçeneği ve Merak Ettiğiniz Her Şey

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

Hyundai, 96 Binden Fazla Tucson Otomobilini Geri Çağırdı: İyi de Neden?

Hyundai, 96 Binden Fazla Tucson Otomobilini Geri Çağırdı: İyi de Neden?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com