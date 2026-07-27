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Anthropic, Yeni Amiral Gemisi Yapay Zekâ Modeli Opus 5'i Duyurdu: Neler Sunuyor?

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Anthropic, yeni yapay zekâ modeli Opus 5'i duyurdu. Neler sunuyor?

Anthropic, Yeni Amiral Gemisi Yapay Zekâ Modeli Opus 5'i Duyurdu: Neler Sunuyor?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Anthropic, yapay zeka ekosistemindeki rekabeti kızıştıracak yeni amiral gemisi modeli **Opus 5'**i cuma günü resmi olarak tanıttı. Şirketin amiral gemisi model serisinin en son üyesi olan Opus 5, boyut olarak Fable 5 modelinden daha küçük bir yapıda tasarlanmış durumda.

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Buna rağmen model; Fable 5'e kıyasla hem çok daha ucuz bir kullanım maliyeti sunuyor hem de kullanıcıları sıkmayan, daha esnek bir kullanım alanı sağlıyor. Bu ekonomik ve operasyonel avantajlar, Opus 5'in günlük ve profesyonel kullanım senaryolarının çoğunda Fable 5'e tercih edileceğini gösteriyor. Gelin detaylarına bakalım.

Opus 5 neler sunuyor?

Opus 5'in sunduğu en dikkat çekici detaylardan biri, kâğıt üzerindeki konumlandırmasına rağmen gösterdiği yüksek performans. Model, Anthropic tarafından yayınlanan resmi duyuru verilerine göre birden fazla test kriterinde kendisinden daha büyük olan Fable 5'i geride bırakmayı başarıyor. Anthropic, modelin özellikle kendi yaptığı işi doğrulama ve başarılı bir sonuca ulaşana kadar süreçleri dikkatlice yineleme yeteneğinin ciddi şekilde geliştirildiğini vurgulamış.

Anthropic'in ürün serisindeki yenileme hızı da oldukça dikkat çekici. Şirket, Opus 5 modelini, bir önceki sürüm olan Opus 4.8'in 28 Mayıs'ta çıkış yapmasından yalnızca iki ay sonra piyasaya sürdü. Haziran ayında Mythos 5, Fable 5 ve Sonnet 5 modellerinin ardı ardına çıkış yapmasının ardından, 5 serisine geçiş yapmayı bekleyen tek model olarak hafif siklet Haiku kalmış oldu.

Gizlilik tarafında da kullanıcıları memnun edecek adımlar atılmış durumda. Opus 5, Fable ve Mythos modellerini kapsayan ve gizlilik hassasiyeti olan kullanıcıların tepkisini çeken 30 günlük veri saklama politikasına tabi tutulmuyor. Ancak tamamen serbest bırakılmış da değil. Özellikle siber güvenlik alanındaki istismar üretimi ve sızma testleri gibi konularda kritik güvenlik sınırları korunmaya devam ediyor.

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Yapay Zeka Anthropic

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