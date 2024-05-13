Instagram, içerik üreticilerinin markalarla bağlantı kurup iş birliği yapmasını sağlayan "İçerik Üreticisi Pazar Yeri" özelliğini Türkiye de dahil 10 ülkede daha kullanıma sundu.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren Instagram, ilk olarak 2022 yılında “İçerik Üreticisi Pazar Yeri” ismini verdiği bir özellik tanıtmıştı. Bu özellik, içerik üreticilerinin ücretli ortaklıklar gerçekleştirmesini kolaylaştırmayı amaçlıyordu. İlk olarak ABD’de başlamış, geçtiğimiz şubat ayında ise birkaç ülkeye daha eklenmişti.

Dev platform, şimdi de özelliği 10 yeni ülkeye daha getirdiğini duyurdu. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Türkiye’ye ek olarak Güney Kore, Almanya, Hollanda, İspanya, Fransa, Meksika, Arjantin ve Endonezya’daki kullanıcılar özellikten yararlanabilecek.

Sadece içerik üreticisi ve işletme hesapları tarafından kullanılabilecek pazar yeri, üreticilerin markalarla bağlantı kurmasını sağlıyor

İçerik üreticisi pazar yerini sadece içerik üreticisi ve işletme hesapları kullanabiliyor. Yani normal bir kullanıcı iseniz yararlanamıyorsunuz. Bunun yanı sıra programa dahil olmak için 18 yaşını doldurma şartı da var. Meta, katılım için “belli sayıda takipçiye sahip” olunması gerektiğini söylese de kesin bir sayı vermiyor. Bu yüzden gereken takipçi sayısını söyleyemiyoruz. Tüm şartları kapsayan üreticiler, kontrol paneli üzerinden kolayca programa katılabiliyorlar.

Özelliğin amacı âdeta içerik üreticilerinin kendisini pazarlamasına olanak tanımak. Şirket, pazar yeri aracılığıyla üreticilerin markalı içerikler ve ortaklık reklamları konusunda bağlantı kurup iş birliği yapmasını sağlandığını belirtmiş. Yani bir şirket, bu pazar yeri üzerinden farklı içerik üreticilerini görebiliyor ve iş birliği yapmak istediklerini seçebiliyor.

Kullanıcılar, giriş yaparken kendi ilgi alanlarını ve ilgili markaları seçebiliyorlar. Bu şekilde istedikleri markalarla bağlantı kurmaları daha kolay hâle geliyor. Ayrıca bir portfolyo hazırlayarak markalara işlerini gösterip bağlantı kurma ihtimallerini güçlendirebiliyorlar. Aynı şekilde uygunluğunu görmek için markaların projelerine de önden göz atabiliyorlar.

Instagram’ın “İçerik Üreticisi Pazar Yeri” hakkında daha fazla detay almak istiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.